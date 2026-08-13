Van YYÜ'den Sosyal Medya Açıklaması - Son Dakika
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Van YYÜ'den Sosyal Medya Açıklaması

Van YYÜ\'den Sosyal Medya Açıklaması
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Van YYÜ, sosyal medyada üniversiteyi hedef alan asılsız paylaşımlar için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), son günlerde bazı sosyal medya platformlarında üniversite ve yöneticilerini hedef alan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı ve manipülatif paylaşımlar yapıldığını belirterek açıklamada bulundu.

Van YYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlar hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Üniversitemiz ve yöneticilerimizi hedef alan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı ve manipülatif paylaşımların yer aldığı görülmektedir" denildi.

Özellikle üniversitelerin tercih döneminde olduğu belirtilen açıklamada, Van YYÜ'nün yıpratılmasına ve kamuoyunun yanıltılmasına yönelik asılsız ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesi istenerek, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, özellikle tercih döneminde Üniversitemizi yıpratmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Van YYÜ'den Sosyal Medya Açıklaması - Son Dakika

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