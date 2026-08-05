Yazıhan'da Yeni Milli Eğitim Müdürü Atandı
Hamit Kapan, Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi.
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Barguzu Ortaokulu Müdürü Hamit Kapan atandı.
Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Sadun Kılınç'ın tayininin çıkmasının ardından boşalan göreve Hamit Kapan getirildi.
Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlayan Hamit Kapan'ın, ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Eğitim › Yazıhan'da Yeni Milli Eğitim Müdürü Atandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
Sizin düşünceleriniz neler ?