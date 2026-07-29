Yıldırım Belediyesi üniversite tercih sürecinde gençlerin yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırım Belediyesi üniversite tercih sürecinde gençlerin yanında

Yıldırım Belediyesi üniversite tercih sürecinde gençlerin yanında
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, tercih yapacak üniversite adayları için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yıldırım Belediyesi, tercih yapacak üniversite adayları için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak gençleri yalnız bırakmıyor. Yıldırım Belediyesi, tercih heyecanı yaşayan üniversite adayları için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Üç farklı noktada kurulacak olan YKS Tercih Danışmanlık Merkezi, saat 13.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek. Üniversite adayları, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Kütüphanesi'ndeki Tercih Danışmanlığı Merkezi'ne yoğun ilgi gösterdi. Uzman rehber öğretmenlerle görüşen öğrenciler, YKS sonuçlarına göre en doğru tercihi yapmak için profesyonel destek aldı. Öğrenciler; 30 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde de Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilecek. Tercih Danışmanlığı Merkezi; 31 Temmuz'da Mimar Sinan Kütüphanesi'nde, 3 ve 5 Ağustos'ta ise Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi'nde açık olacak.

Öğrencilere tam destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim yolculuklarının her aşamasında gençlere destek olduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz programlarla gençlerimizin akademik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Üniversite tercih dönemi, gençlerimizin geleceğini şekillendiren en önemli süreçlerden. YKS'nin ardından öğrencilerimizi yalnız bırakmayıp üniversite tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak ve mutlu hissedecekleri üniversitelere gidebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yıldırım Belediyesi üniversite tercih sürecinde gençlerin yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
SGK ve Türkiye Sigorta’dan emeklilere müjde Yüzde 30’a varan indirim avantajı SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
11:45
Muğla’da orman yangını Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 13:41:43. #7.12#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi üniversite tercih sürecinde gençlerin yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.