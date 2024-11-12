Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliklerinden 17. Bilişim Teknolojileri Zirvesi'ne Geri Sayım Başladı! - Son Dakika
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Eğitim

Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliklerinden 17. Bilişim Teknolojileri Zirvesi'ne Geri Sayım Başladı!

Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliklerinden 17. Bilişim Teknolojileri Zirvesi\'ne Geri Sayım Başladı!

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü'nün bu yıl 13-14 Aralık 2024 tarihlerinde, İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde, Paribu Hub ana sponsorluğunda gerçekleştireceği 17. Bilişim Teknolojileri Zirvesi, teknoloji ve dijital dünyanın nabzını tutmaya hazırlanıyor! Hibrit olarak düzenlenecek bu etkinlik, Dijital Tiyatro ana temasıyla, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılarla buluşacak.

12.11.2024 14:40
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Bu iki gün boyunca teknoloji meraklılarını, girişimcileri, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini buluşturacak olan zirve; Oturumlar, BT Alanı, İnteraktif Bölüm ve Sosyal Medya Ödülleri olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor.

Zirvenin ikinci günü, her yıl büyük ilgiyle beklenen 14. Sosyal Medya Ödülleri'ne ev sahipliği yapacak. İTÜ'lü öğrencilerin oylarıyla belirlenen sosyal medyayı en iyi kullanan ünlülere ödüller verilecek.

Bilişim teknolojileri alanında önde gelen şirketlerin yöneticileri, farklı sektörlerden uzman isimler ve Türkiye'nin saygın akademisyenleri, dijitalleşmenin etkilerini ve en güncel teknolojik gelişmeleri bu etkinlikte ele alacak. Katılımcılar, hızla değişen teknoloji dünyasında meydana gelen yenilikleri ve bu gelişmelerin iş dünyasına, topluma ve geleceğe nasıl yön verdiğini öğrenme fırsatı bulacak.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki

Pegasus CIO'su Barış Fındık

ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan

Digitopia CEO'su Halil Aksu

TBWA Managing Director Ela Bilgisel

P&G Türkiye, Kafkasya, ve Orta Asya Bilgi Teknolojileri ve Küresel İş Çözümleri Lideri, CIO'su Ekin Özen gibi sektörün önde gelen isimlerinin yer alacağı bu zirvede, sürpriz çekilişler, interaktif oturumlar ve networking fırsatları sizleri bekliyor! Ayrıca, şirket yetkilileriyle birebir görüşme imkanı ve daha birçok sürpriz etkinlikle dolu dolu bir deneyim yaşayacaksınız.

Ücretsiz ve sertifikalı olan bu zirveye kayıt olup konuşmacılar hakkında detaylı bilgi almak için https://btz.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliklerinden 17. Bilişim Teknolojileri Zirvesi'ne Geri Sayım Başladı! - Son Dakika

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