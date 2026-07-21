YKS'de Türkiye Birincisi Şerif Efe Dartar - Son Dakika
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YKS'de Türkiye Birincisi Şerif Efe Dartar

YKS\'de Türkiye Birincisi Şerif Efe Dartar
21.07.2026 14:47
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Şerif Efe Dartar, YKS'de TYT ve AYT sayısal alanında Türkiye birincisi oldu, başarı ve disiplin vurgusu yaptı.

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) büyük başarı elde eden Şerif Efe Dartar,

TYT'de ve AYT'nin sayısal alanında Türkiye birincisi oldu. Bir firmada MT Programında yönetici adayı olarak görev yapan Dartar, "YKS'de başarılı olmak için çalışmak gerekiyor. Özellikle çalışmayı son seneye bırakmamak gerekiyor. Son seneye bırakırsanız çok fazla sıkışıyorsunuz. O yüzden olabildiğince erken bir şekilde başlamak lazım" dedi.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması kimi öğrencileri üzerken kimilerini ise sevindirdi. Gözler ise sınav birincilerine çevrildi. Zorlu sınavda emeklerinin karşılığını alan Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Şerif Efe Dartar, sınavda büyük başarı elde etti. Dartar, girdiği sınav sonrası çalışmaya başladığı Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP CARE'de MT programında yönetici adayı olarak görev yaparken, YKS 2026 Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal alanında Türkiye birincisi olduğu haberini aldı. Hem iş hem de eğitim hayatını eş zamanlı sürdürerek büyük bir azim örneği sergileyen Dartar, başarısıyla takdir topladı.

"Mezun olduğum lisede benden daha çok çalışmış hiç kimse yoktur"

Şerif Efe Dartar, çok çalıştığını ifade ederek, "Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldum. Bu sene YKS 2026'ya girdim. TYT'de ve AYT Sayısal'da birincilik elde ettim. Yüksek ihtimalle Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği tercih edeceğim. Ben lise boyunca hep çok çalıştım. 12'nci sınıf konularını, AYT konularını 11'inci sınıfın ortasında bitirmiştim. 12'nci sınıfta da sürekli TYT, AYT denemeleri yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu şekilde sınava girdim. YKS zamanı bana biraz daha esneklik sağlıyorlardı. Şimdi tam zamanlı olarak başladık. Ben ileride yönetim danışmanlığı yapmak istiyorum. Ben 'Kaç saat çalıştın?' gibi sayısal bir veri vermeyeyim. 'Şu kadar saat çalıştım, şu kadar kitap bitirdim' gibi bir veri vermeyeyim ama size şunu çok net söyleyebilirim; mezun olduğum lisede benden daha çok çalışmış hiç kimse yoktur. Ben bundan eminim. Onu size söyleyebilirim" dedi.

Adeta çözmediği soru kalmadı

Dartar, sınava hazırlık sürecinde son yıllardaki birçok yayının denemesini çözdüğünü ifade ederek, "Sınava hazırlık sürecinde önceliğimiz konuları öğrenmek. Konuları erkenden bitirdim. Ardından bunu çok fazla sayıda soru çözerek pekiştirdim ve ardından da 2,3,4 senede yayınlanmış farklı yayınların kurumsal denemelerini bulup çözdüm. Yani son 2, 3 senede muhtemelen çözmediğim bir tane kurumsal deneme kalmamıştır. Kaldıysa da kuytu köşede kalmış küçük bir yayındır" diye konuştu.

"YKS'de başarılı olmak için çalışmak gerekiyor"

Sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulanan Dartar, YKS sınavında başarılı olmanın çok ders çalışmaktan geçtiğini söyleyerek, "YKS'de başarılı olmak için çalışmak gerekiyor. Özellikle çalışmayı son seneye bırakmamak gerekiyor. Son seneye bırakırsanız çok fazla sıkışıyorsunuz. O yüzden olabildiğince erken bir şekilde başlamak lazım. Yarın değil hemen bugün başlamak lazım, öyle söyleyeyim. YKS'de birincilik elde etmek çok büyük bir mutluluk. Bana dün sorsaydınız 'İlk 100'deyim' derdim ama birinci olacağımı bilmiyordum. Özellikle TYT'de acaba farklı bir yanlış çıkabilir mi diye şüphelerim vardı. Çok mutlu oldum. TYT Türkçe'de bir yanlışım var. Onun dışında diğer alanlarda yanlışım yok. Bir matematik öğretmenim Halit Yakıt vardı. Onun eski bir öğrencisi, şu anki çalıştığım şirketimde üst düzey yöneticim olan Fatih Muharrem Usta'ydı. Şu anda ben Fatih Bey ile MLP CARE grubunda çalışıyorum. Burada dijital dönüşüm süreçleri, dijital hemşirelik projesi, kiosk projesi, faturalandırma agent'ı gibi projelerle şirketin dijital dönüşümüne koordine etmeye çalışıyoruz. Çevremdekiler öğrendiklerinde arayıp tebrik ediyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Yaşam, AYT, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS'de Türkiye Birincisi Şerif Efe Dartar - Son Dakika

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