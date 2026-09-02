YÖK, Arap ülkeleriyle yükseköğretimde iş birliğini güçlendirecek - Son Dakika
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YÖK, Arap ülkeleriyle yükseköğretimde iş birliğini güçlendirecek

YÖK, Arap ülkeleriyle yükseköğretimde iş birliğini güçlendirecek
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YÖK, Arap Ligi Devletleri'nin Ankara büyükelçileriyle bir araya gelerek yükseköğretim alanındaki iş birliklerini ele aldı; iki yılda bir düzenlenecek Türkiye-Arap Yükseköğretim Forumu kurulacağı açıklandı. Yapay zeka, sağlık ve mühendislik gibi stratejik alanlarda ortak program ve araştırma merkezleri hayata geçirilecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkiler; ortak tarihimizin, güçlü kültürel bağlarımızın, karşılıklı saygının ve köklü beşeri temasların üzerine kuruludur" dedi.

YÖK, Arap Ligi Devletleri'nin Ankara büyükelçileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki yükseköğretim alanındaki iş birlikleri ele alınırken, akademik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Burada açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini önemsediklerini belirtti. Özvar, üniversiteler arasındaki iş birliklerinin artırılması, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin geliştirilmesi ve ortak akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik adımların ele alındığını ifade etti. Ayrıca Özvar, Türkiye ile Arap devletlerin arasındaki ilişkilerin yüzyıllardır var olduğunu ve bu ilişkinin özellikle yükseköğretim alanında daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

"Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkiler köklü beşeri temasların üzerine kuruludur"

Türkiye'nin Arap devletleriyle sıkı ilişkisi olduğunu belirten ve bundan memnuniyet duyduklarını belirten Özvar, "Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkiler; ortak tarihimizin, güçlü kültürel bağlarımızın, karşılıklı saygının ve köklü beşeri temasların üzerine kuruludur. Bu istişare toplantısı, bu zengin mirası çağımızın en belirleyici alanlarından biri olan yükseköğretimde somut, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir ortaklığa dönüştürme irademizin açık bir ifadesidir. Bizler, üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığına inanıyoruz. Üniversiteler; bilim üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren, toplumların dayanıklılığını artıran ve ülkeler arasında kalıcı güven bağları kuran kurumlardır. Bu nedenle yükseköğretimde kuracağımız her yeni köprü, aynı zamanda gençlerimizin ortak geleceğine yapılmış uzun vadeli bir yatırımdır. Bu istişare toplantısı da, iş birliğimizi genel niyet beyanlarının ötesine taşıyan kapsamlı bir çerçeve ortaya koyma toplantısı olacaktır. Öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve idari personel hareketliliğinin artırılması; ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi; ortak araştırma merkezleri ve bilimsel ağların kurulması; kalite güvencesi, akreditasyon, diplomaların tanınması ve denklik süreçlerinde deneyim paylaşılması bu çerçevenin temel unsurlarıdır" diye konuştu.

"Özellikle yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi alanlara öncelik veriyoruz"

YÖK olarak gelişen teknoloji neticesinde yapay zeka gibi alanlara ağırlık verdiklerini ifade eden Özvar, "Özellikle yapay zeka, sağlık bilimleri, mühendislik, yenilenebilir enerji, su kaynakları, tarım, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi ülkelerimizin kalkınması bakımından stratejik öneme sahip alanlara öncelik veriyoruz. Bu başlıkların her biri, yalnızca bilimsel araştırma konusu değil; toplumlarımızın refahı, ekonomik bağımsızlığı ve gelecekte karşılaşacağımız sınamalara hazırlığı bakımından ortak bir sorumluluk alanıdır. Aynı şekilde yenilikçilik, inovasyon, girişimcilik, teknoloji transferi ve üniversite - sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesini son derece önemsiyoruz. Ortak bilimsel çalışmaların laboratuvarlarda kalmaması; yeni teknolojilere, üretim kapasitesine, nitelikli istihdama ve toplumsal faydaya dönüşmesi temel hedeflerimizden biri olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Türkiye - Arap Yükseköğretim Forumu düzenli bir istişare platformu olacaktır"

Arap Ligi Devletleri ile 2 yılda bir istişare toplantıları ve forumlar düzenleyeceklerinin altını çizen Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En az iki yılda bir, dönüşümlü olarak Türkiye'de ve Arap Devletleri Ligi üyesi bir ülkede düzenlenecek Türkiye - Arap Yükseköğretim Forumu; yükseköğretim yöneticilerini, rektörleri, araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getiren düzenli bir istişare ve stratejik eşgüdüm platformu olacaktır. Biz, YÖK olarak bu konudaki kararlılığımızı ve iyi niyetimizi ortaya koymak isteriz. Bunun yanında, her iki tarafın üçer temsilcisinden oluşacak Arap Devletleri Ligi - Türkiye Yükseköğretim Çalışma Grubu; öncelikli alanları, önerilen faaliyetleri, katılımcı kurumları, muhtemel finansman kaynaklarını ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacaktır. Böylece bugün ortaya koyduğumuz irade, ölçülebilir hedeflere, belirli sorumluluklara ve izlenebilir sonuçlara dönüştürülecektir."

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Diplomasi, Türkiye, Ankara, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK, Arap ülkeleriyle yükseköğretimde iş birliğini güçlendirecek - Son Dakika

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