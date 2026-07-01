YÖK'ten 16 Yeni Bölüm Açılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni eğitim-öğretim yılında lisans ve ön lisans olmak üzere 16 yeni bölümün açılacağını duyurdu.

YÖK, yükseköğretimde geleceğin mesleklerine yönelik dönüşüm çalışmaları kapsamında yapay zekadan biyoteknolojiye, finansal teknolojilerden mobil güvenliğe kadar birçok alanda yeni programların 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacağını açıkladı.

Yapay zeka destekli programlar yer alacak

Bu çerçevede lisans düzeyinde ilk kez 'Tarih ve Yapay Zeka', 'Felsefe ve Yapay Zeka', 'İşletme ve Yapay Zeka', 'Finansal Teknoloji', 'Biyoteknoloji ve Genetik', 'Paramedik' ile 'Balıkçılık Teknolojisi' programları öğrencilerini kabul edecek. Ön lisans düzeyinde ise 'Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama', 'Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon', 'Dijital Oyun Teknolojileri', 'Mobil Güvenlik Teknolojileri', 'İlaç Üretim Teknolojisi', 'Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği', 'Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği', 'Laboratuvar Hayvanları' ve 'Balıkçılık Teknolojisi' programlarının ilk kez tercih kılavuzunda yer alacağı belirtildi. - ANKARA