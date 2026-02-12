YÖK'ten Uygulamalı Eğitim Modeline Dönüşüm - Son Dakika
Eğitim

YÖK'ten Uygulamalı Eğitim Modeline Dönüşüm

YÖK\'ten Uygulamalı Eğitim Modeline Dönüşüm
12.02.2026 14:20
YÖK, mesleki eğitimi güçlendirmek için iş yeri temelli uygulamalı eğitim modelini başlatıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak uygulamalı eğitim modelinde köklü bir dönüşüm başlatmış bulunuyoruz. Uzun dönemli, iş yeri temelli mesleki eğitim anlayışıyla ön lisans ve lisans programlarında bir ya da iki dönemi kapsayan uygulamalı eğitim modellerini devreye alıyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması' toplantısına katıldı. Özvar, farklı sektör kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birliği protokollerini kurumsal ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Bu protokollerin amacı yalnızca iyi niyet beyanı değil; müfredatların sektörle birlikte şekillendirilmesi, uygulamalı eğitim süreçlerinin sektörle entegre edilmesi ve yükseköğretimde yönetim süreçlerinde sektör temsilcilerinin daha etkin katılımını sağlamaktır. Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları bu anlayışın en somut çıktılarından biridir. Öğrencinin sınıfta öğrendiğini aynı gün üretim bandında, atölyede ya da sahada uygulayabildiği bu model, eğitim ile iş dünyası arasındaki yıllardır konuşulan ama çözülemeyen kopukluğu büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır" ifadelerini kullandı.

'2-3 HAFTALIK STAJ UYGULAMALARI YETERLİ DEĞİL'

Özvar, modelin öğrencilerin mezun olmadan önce iş hayatına entegre olmuş bir birey haline gelmesini sağlaması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğer meslek yüksekokullarımızı sektörle entegre bir yapıya kavuşturabilirsek; Türkiye, nitelikli personel yetiştirme kapasitesiyle önemli bir merkez haline gelebilir. Bugüne kadar uygulanan kısa süreli staj modellerinin öğrencilerimizi iş hayatına yeterince hazırlamadığını sahadan gelen geri bildirimlerle açık biçimde görmekteyiz. 2 veya 3 haftalık staj uygulamaları, öğrencinin mesleki yeterlilik kazanması, işletme kültürünü tanıması ve üretim süreçlerini içselleştirmesi açısından yeterli değildir. Bu nedenle Yükseköğretim Kurulu olarak uygulamalı eğitim modelinde köklü bir dönüşüm başlatmış bulunuyoruz. Uzun dönemli, iş yeri temelli mesleki eğitim anlayışıyla ön lisans ve lisans programlarında bir ya da iki dönemi kapsayan uygulamalı eğitim modellerini devreye alıyoruz" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR 7 PİLOT İLDE BAŞLATILDI'

Özvar, "Bu modelle hedefimiz, öğrencinin teorik bilgiyi üretim ortamında deneyimlemesi, sorumluluk alması, üretim süreçlerine dahil olması ve mezuniyet sonrasında adaptasyon süresi yaşamadan istihdama katılmasıdır. Bu yalnızca öğrenciler açısından değil, aynı zamanda sektörün verimlilik artışı ve nitelikli iş gücüne erişimi açısından da kritik bir kazanımdır. 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması' çerçevesinde Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Konya olmak üzere 7 pilot ilde başlattığımız çalışmalarda, mesleki eğitimin iş gücü piyasası ile uyumunu artırmak, üniversite-sektör eşleşmesini veriye dayalı biçimde güçlendirmek ve bölgesel planlama ve kontenjan bakımında optimizasyonunu sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikle uluslararası terminolojide kısaca NACE (Nomenclature of Economic Activities) olarak tanımlanan ve Türkçe 'Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflaması' şeklinde ifade edebileceğimiz kodlar üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik. Programların NACE kodları üzerinden uygun sektörlerle eşleştirmesi yapıldı. Bir sonraki aşamada 7 pilot şehirdeki öğrenci, çalışan ve iş yeri sayıları belirlendi. Üçüncü adımda, her bir şehrimizde NACE faaliyet kollarına göre iş yerlerinin dağılımı hesaplandı. Son adım olarak da NACE bazında çalışan ve öğrenci sayısı üzerinden oransal istatistikler hazırlandı" dedi.

'120 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK'

Özvar, hesaplamalarına göre ilk etapta 7 ildeki uygulamadan 185 programda yaklaşık 120 bin öğrencinin istifade edebileceğini söyleyerek, "Bu pilot uygulama, yükseköğretim sistemimizde mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasına yönelik büyük ölçekli ve stratejik dönüşümün ilk ve en kritik aşamasıdır. Burada elde edeceğimiz sonuçlar, yalnızca bu illerimiz için değil; önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde uygulamaya koymayı planladığımız modelin yönünü, kapsamını ve hızını belirleyecektir. İşletmeler açısından bakıldığında bu model, nitelikli iş gücünü mezuniyet sonrasında aramak yerine, eğitim sürecinin içinde tanıma ve yetiştirme imkanı sunacaktır. İstihdam boyutunda ise bu çalışma, gençlerimizin mezuniyet sonrası iş arama süresini azaltacak, iş gücü piyasasına geçişi hızlandıracak ve mesleki yeterlilik ile sektör beklentisi arasındaki mesafeyi daraltacaktır. Uzun vadede bu durum hem iş gücü verimliliğini artıracak hem de ülkemizin rekabet kapasitesine doğrudan katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK'ten Uygulamalı Eğitim Modeline Dönüşüm

