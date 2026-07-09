YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ne Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ne Soruşturma

YÖK\'ten Yeditepe Üniversitesi\'ne Soruşturma
09.07.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'ndeki olaylar için soruşturma başlattı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ne Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı
Bakırköy’de Yaya Kaza Kurbanı Bakırköy'de Yaya Kaza Kurbanı
İnegöl’de barakada yangın: 1 ölü İnegöl'de barakada yangın: 1 ölü
Hamaney’in naaşı Kerbela’ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Erdoğan’dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi

22:46
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı
22:43
Transfer iptal Guirassy Fenerbahçe’ye gelmek istemiyor
Transfer iptal! Guirassy Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor
21:44
ABD, İran’a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu
20:43
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak
20:08
Macaristan Başbakanı Magyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
19:25
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 23:15:59. #7.13#
SON DAKİKA: YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ne Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.