YÖK ve YTB Arasında Burs Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

YÖK ve YTB Arasında Burs Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı

YÖK ve YTB Arasında Burs Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında, Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü (TIES) imzalandı. Protokol kapsamında Türkiye'deki yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ikili değişim anlaşmalarıyla lisans ve lisansüstü programlarda eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak. Burs programıyla Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunulması ve uluslararası öğrenci çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor.

30.07.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında, burs programlarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

YÖK ve YTB arasında 'Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü (TIES)' imzalandı. Protokol uyarınca Türkiye'deki yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ikili değişim anlaşmaları kapsamında Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda azami 2 yarıyıl eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak. Burs programıyla Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunulması, küresel uluslararası öğrenci hareketliliğindeki pozisyonunun güçlendirilmesi ve Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor. Burs programı kapsamında sunulacak imkanlar; aylık nakdi burs, ulaşım ve konaklama hizmetlerini kapsıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenci ve akademi hareketliliğini önemsediklerini ve bu konuda çeşitli destekler sağladıklarını belirterek, "Protokol kapsamında lisansüstü öğretimde de öğrenci değişim hareketliliği desteklenecek. Üniversitelerimiz bu destekten istifade edebilecek. Hayırlı olsun" dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren de protokolle üniversitelerin ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden değişim öğrencisi olarak Türkiye'ye getirilmesini istedikleri öğrencilerin burslandırılmasını sağlayacaklarını kaydederek, "Dolayısıyla biz aslında üniversitelerimizi finanse ediyor olacağız. Yükseköğretim Kurulu da üniversitelerimizi buna teşvik edecek. Kısa süreli değişim programıyla daha kısa sürede daha fazla uluslararası öğrenciyi Türkiye'de ağırlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Burs, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK ve YTB Arasında Burs Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 15:50:24. #1.12#
SON DAKİKA: YÖK ve YTB Arasında Burs Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement