YÖKAK Konferansı'nda 1000'den fazla davetli buluştu, KBÜ'yü Elif Çepni temsil etti - Son Dakika
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YÖKAK Konferansı'nda 1000'den fazla davetli buluştu, KBÜ'yü Elif Çepni temsil etti

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YÖKAK Konferansı\'nda 1000\'den fazla davetli buluştu, KBÜ\'yü Elif Çepni temsil etti
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KBÜ Rektör Yardımcısı ve YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Elif Çepni, İstanbul'da düzenlenen 2026 YÖKAK Konferansı'nda KBÜ'yü temsil etti. 1000'in üzerinde davetlinin katıldığı konferansta Çepni, etkinliğin kalite güvencesi ve dijital dönüşüm açısından önemine dikkat çekti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı ve YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Elif Çepni, İstanbul'da düzenlenen 2026 YÖKAK Konferansı'nda yükseköğretimde kalite güvencesi ve dijital dönüşüm başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Yıldız Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşüm Sürecinde Kalite Güvence Sistemleri ve Yapay Zeka" temalı 2026 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen konferans, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden rektör, rektör yardımcısı, akademisyen, idari yönetici ve öğrencilerin yanı sıra kamu kurumları ile ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Organizasyona 1000'in üzerinde davetli katıldı.

Konferansın açılışına YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Aşkın Tören, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya ve YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır'ın yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası temsilci katıldı.

Programda ABD merkezli Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi (CHEA) Başkanı Dr. Nasser H. Paydar, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) Başkanı Prof. Dr. Daniela Cristina Ghitulica, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) Başkanı Prof. Dr. Björn Stensaker ve Diego Portales Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jamil Salmi'nin yanı sıra farklı uluslararası kalite kuruluşlarının başkan ve yöneticileri de yer aldı.

Konferansta Karabük Üniversitesini YÖKAK Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni temsil etti. Konferansın yükseköğretimde kalite güvencesi ve dijital dönüşüm açısından önemine değinen Çepni, organizasyonun farklı paydaşların birbirinden öğrenmesine ve deneyimlerini paylaşmasına imkan sağladığını belirtti.

Program kapsamında okul dışı öğrenme etkinlikleri, mikro sertifikalar, program öz değerlendirme ve hakem değerlendirmeleri, işbirlikçi eğitim modeli, araştırma üniversitesi olma süreci, sınav yönetim sistemleri ve akademik personel performansının ödüllendirilmesi gibi başlıkların ele alındığını aktaran Çepni, konferansın aydınlatıcı geçtiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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