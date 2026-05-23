Sındırgı\'da kırsal mahallede bilim fuarı heyecanı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Ortaokulu tarafından düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü. Mahalle düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin hazırladığı 18 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bilim fuarına Belediye Başkan Yardımcısı Görkan Sıtkı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Kırsal mahallede ilk kez düzenlenen organizasyon vatandaşlardan tam not aldı.

İki gün boyunca devam eden etkinlik kapsamında ilçe merkezindeki okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler de fuarı ziyaret ederek projeleri inceledi. Etkinlik süresince katılımcılara çeşitli ikramlar da yapıldı.

Öğrencilerin bilimsel düşünme ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuarda sergilenen projeler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. - BALIKESİR