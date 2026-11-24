Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda öğretmenler bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ve çok sayıda öğretmen katıldı. Program kapsamında öğretmenlere yemek ikramında bulunulurken, Yüreğir Kültür Sanat Akademisi Türk Halk Müziği ekibi de konser verdi.

Konuşmaların ardından sahne alan Yüreğir Kültür Sanat Akademisi Türk Halk Müziği ekibi, seslendirdiği eserlerle öğretmenlere müzik ziyafeti sundu. Yemek ikramı ve konserle devam eden program, öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü'nü birlikte kutlamasının ardından sona erdi.

Programda konuşan Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da öğretmenlerin eğitim camiasındaki önemine dikkat çekerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.