Zeytinburnu derneği, Diyarbakır'da 200 öğrenciye mont ve bot ulaştırdı - Son Dakika
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Zeytinburnu derneği, Diyarbakır'da 200 öğrenciye mont ve bot ulaştırdı

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Zeytinburnu derneği, Diyarbakır\'da 200 öğrenciye mont ve bot ulaştırdı
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İstanbul Zeytinburnu Çermik ve Çüngüşlüler Derneği, Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye mont ve bot dağıttı. Yardım, Çermik ve Çüngüş'teki ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçesinde 200 öğrenciye mont ve bot dağıtıldı.

İstanbul Zeytinburnu Çermik ve Çüngüşlüler Derneği tarafından Çermik ilçesinde Gelincik, Bahçe, Sinek, Aşağı Şeyhler ilköğretim okulları ile Çüngüş ilçesine bağlı Yukarı Şeyhler ilköğretim okulu öğrencilerinden; ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye mont ve bot dağıtıldı. Dernek Başkanı Mustafa Sav, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz, memleketimizde eğitim gören, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tekrar yardım etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu güzel iyiliği yapmamıza vesile olan iş adamlarımıza ve dernek gönüllerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
ZeytinburnuDiyarbakırİstanbulÇüngüşÇermikEğitimYaşamSon Dakika

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