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KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak - Son Dakika
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KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak

1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat hesabı açılamayacak, mevcut TL dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek. Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.

29.12.2023 - 15:22,  Güncelleme: 15:50
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi. TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.

DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ KKM'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam ediyor.

Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümleri kapsamında yürütülecek.

SÜRE TEKRAR UZATILMADI

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.

KKM\'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
YORUMLAR (1)
  • Özcan Kuvan: Ekonominin kitapını yazan dan daha mı iyi biliyorsunuz :))) Yanıtla 3 1

Kur Korumalı Mevduat, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak - Son Dakika
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