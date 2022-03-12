10 kilovatlık güneş enerjisi tesisleri için azami güç sınırı 25 kilovata çıkarıldı - Son Dakika
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10 kilovatlık güneş enerjisi tesisleri için azami güç sınırı 25 kilovata çıkarıldı

12.03.2022 09:13
10 kilovatlık güneş enerjisi tesisleri için azami güç sınırı 25 kilovata çıkarıldı

Azami gücü 10 kilovata kadar olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için azami kurulu güç sınırı 25 kilovata çıkarıldı.

Azami gücü 10 kilovata kadar olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için azami kurulu güç sınırı 25 kilovata çıkarıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 kilovata kadar olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için azami kurulu güç sınırı 25 kilovata yükseltildi.

Değişiklikle, "10 Kilovata Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri için Usul ve Esaslar"ın adı da "25 Kilovata Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri için Usul ve Esaslar" olarak değiştirildi.

Dağıtım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi

Öte yandan, EPDK'nin "Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ar-Ge proje başvurularının alınması, incelenmesi, onaylanması ve onaylanmış projelerin uygulama süreci ile Ar-Ge bütçelerinin kullanımına yönelik izleme faaliyeti yürütmek üzere kurulan komisyon tarafından yapılacak yazışmalar, Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Ar-Ge komisyonu projenin sonunda bir araştırma raporu hazırlanması ya da ürün çıkartılması, projenin süresinin veya bütçesinin makul olması, projeye katılacak bir paydaş var ise konu hakkındaki tecrübesi ve yetkinliği hususlarını dikkate alarak proje başvurularını değerlendirecek.

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Araştırma Geliştirme, Gazete, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 10 kilovatlık güneş enerjisi tesisleri için azami güç sınırı 25 kilovata çıkarıldı - Son Dakika


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