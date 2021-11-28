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10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı ödülleri sahiplerini buldu

28.11.2021 10:11
10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) düzenlediği 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) düzenlediği 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin ödülleri sahiplerini buldu.

İKMİB tarafından Ticaret Bakanlığı onayı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Kimya Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinin ödül töreni çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Törende konuşan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün 2021'de yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yeni bir rekora imza atacağını söyledi.

Sektörü daha üst noktalara ulaştırmak ve ekonomiye daha fazla kalıcı faydalar sağlamak için uzun vadeli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pelister, "Hedefimiz 2030'da 40 milyar dolarlık kimya ihracatı yapmak. Sektörümüzün hedeflenen ihracata ulaşabilmesi ise katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretim yapabilmesine bağlı." diye konuştu.

Katma değeri yüksek ürün üretiminin Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesinden geçtiğini ve kimya sanayisindeki yenilik ve buluşların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini kaydeden Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fikirlerin uygulanabilir ve üretilebilir olması, yapılan Ar-Ge çalışmalarının ülke ekonomisine katkısını hızlı bir şekilde sağlayacak ve ithalat bağımlılığını azaltacaktır. Bu amaçla düzenlediğimiz Kimya Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimizin 10. yılına ulaştık. Geride kalan 9 yılda toplam 1.100'ün üstünde proje başvurusu değerlendirildi ve 1 milyon 756 bin lira maddi ödül dağıtıldı. Bu sene de her kategoride birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL ve ek olarak ticarileşen projelere 100 bin TL özel para ödülü vereceğiz."

"Kısır döngüden Ar-Ge ve inovasyonla kurtulabiliriz"

Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise hedeflerinin inovatif, Ar-Ge yönü güçlü, uygulanabilir ürünleri geliştirmek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Nitelikli, katma değerli ürün üretip ihraç etmek hedefimiz olmalı. Daha çok üreteceğiz, satacağız ve ihracat yapacağız. Ama bunu yaparken de katma değeri yüksek nitelikli üretim yapacağız ve ihracatımızı da olabildiğince artıracağız ki bu yaşadığımız krizleri yaşamayalım. TCMB'nin döviz rezervleri çoğaldığında faizler düşecek yatırım, üretim ve istihdam artacak. Kısır döngüden kurtulmanın yolu Ar-Ge, tasarım ve inovasyon yapmak."

87 proje başvurdu, 20'si ödüllendirildi

Bu yıl yarışmaya, "İlaç", "Medikal", "Boyalar ve Yapıştırıcılar", "Plastik ve Kauçuk", "Kozmetik-Sabun ve Temizlik Ürünleri" ve "Temel Kimyasallar " olmak üzere 6 ayrı kategoride toplam 87 proje başvuru yaptı.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen kategori birincileri 50 bin TL, ikincileri 30 bin TL ve üçüncüleri 20 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Derece alan 20 proje sahibine toplam 550 bin TL para ödülü dağıtıldı. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projelere 100 bin TL özel ödül verilecek. İKMİB'in fonbulucu ile yaptığı iş birliği kapsamında, finale kalan 42 proje arasından seçilenler yatırımcılarla buluşma şansı elde edecek.

Ödül töreninde, 6 kategoride nakdi ödül almaya hak kazanan projelerin yanı sıra, başarı hikayeleri kategorisinde üç projeye teşekkür plaketi verildi.

Ödül alan projeler

Organizasyon kapsamında "İlaç", "Medikal", "Kozmetik-Sabun ve Temizlik Ürünleri" ve "Temel Kimyasallar " kategorilerinde birinciliğe uygun proje bulunamadı.

"Boyalar ve Yapıştırıcılar Kategorisi"nde Murat Yılmaz'ın "Grafen, Alüminyum Oksit ve Silisyum Karbür içeren Yüksek Aşınma ve Korozyon Direncine Sahip Seramik Bazlı Metal Kaplama Boyası" isimli projesi birinciliğe layık görüldü. Erdem Mutlu'nun "I-Black" girişimi ise "Plastik ve Kauçuk"ta birinci oldu.

Erkan Bahçe'nin 6. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'nda ikinci olan Kayısı Çekirdeği Kabuğu Tozundan Diş Protez Temizleyicisi ve Parlatıcısı projesi; Seda Gündoğan Yükselen'in 3. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'nda üçüncü olan Digital Baskıda Stampayı Önleyen Çevre Dostu Pat isimli projesi; Prof. Dr. Huriye İcil'in 2. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'nda "Kategorilerüstü Büyük Ödül" alan ve birinciliğe layık görülen Kırmızı Floresans Tabela Projesi teşekkür plaketi kazandı.

Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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