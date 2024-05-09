100 bin anne için 100 bin demet çiçek hazır

Ekonomi

Anneler Günü dolayısıyla 100 bin demet çiçek 100 bin anne için hazırlandı. Aksu'da kesme çiçek üretimi yapan Ziraat Mühendisi Emine Aladağ, üretimlerinin yüzde 90 yurt dışına olduğunu, bu hafta yurt içindeki anneler için çalıştıklarını söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 24 dekar alanda 20 yıldır sektöre kesme çiçek ürettiklerini belirten Ziraat Mühendisi Emine Aladağ, "Anneler Günü dolayısıyla çiçek demetleri hazırlıyoruz. Anneyim, dört çocuğum var. Bütün annelerin gününü kutluyorum. Bugün onlar için çalışıyoruz" dedi.

Yurt dışına yüzde 90 oranında ihracat yaptıklarını kaydeden Emine Aladağ, "Bu hafta Anneler Günü dolayısıyla yurt içine dağıtım yapılacak. Hep yurt dışındaki annelere gidiyordu. Bu sefer yurt içindeki annelere gelecek çiçeklerimiz. Demetlerimiz bu gece teslim edilecek. Fiyatlarımız oldukça makul rakamlar, alırken görürsünüz. 100 bin demet çiçek hazırlıyoruz. 100 bin anneye ulaşacak" şeklinde konuştu.

Toprağın önemine de değinen Emine Aladağ, bütün annelerin gününü kutlayarak şunları söyledi:

"Toprağın verdiğini hiçbir güç veremez. Topraklarımız değerli. Üretmeye devam edeceğiz. Bu sene çok mutlu bir anneyim. Engelli annesiyim, oğlum yürümeye başladı. Şehit, gazi ve bütün annelerimizin gününü kutluyorum. Hepimize huzurla, güzel bir yılla gelsin" diye belirtti. - ANTALYA