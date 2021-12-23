100 bin lirasını kur korumalı vadeli hesaba yatıranların kazancı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatları'na ilişkin ayrıntılar belli oldu. Dün kamu bankaları ve bazı özel bankalar mevzuata uygun ürünleri müşterilerine sunmaya başladılar. Hem döviz hem de TL mevduat sahipleri de hesap kitap yapmaya başladı. Sadece gerçek yatırımcıların faydalandığı ve mevduat faizinin minimum TCMB politika faizi olan %14'ten belirlendiği bu mevduat türlerinde, kur hesaplamaları için TCMB'nin saat 11.00'da günlük yayınladığı dolar alış kuru esas alınacak.

MEVDUAT FAİZİ CEPTE

Vade sonundaki kurun getirisi eğer mevduat faizini aşarsa fark TCMB ve Hazine tarafından ödenecek. Böylelikle yatırımcı TL faizini garantilerken, kurda yaşanacak olası yükselişi kaçırmamış olacak. Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk, bir mevduat bankasındaki vadeli TL mevduat hesabında 100 bin TL'si bulunan bir tasarruf sahibinin bu mevduat türüne geçişini bir örnekle şöyle anlattı: Tasarruf sahibinin birikimi 100 bin lira olsun. Bankaya 92 gün yani 3 ay vadeli yatırdığı gün dolar kuru seviyesinin, TCMB'nin dün belirlediği 12.34 lira olduğunu varsayalım.

STOPAJ UYGULANMIYOR

Uygulanan %14 mevduat faizinin dönemsel oranı kabaca %3.5 olur. Hesabın açıldığı tarihteki dolar kuru 12.34 lira. 100.000 liranın karşılığı 8.103 dolar. 3 ay sonunda 100.000 liraya 3.500 lira faiz gelecek. Stopaj uygulanmayacak. Vade bitimindeki dolar kuruna bakılacak. Dolar, hesabın açıldığı tarihteki kur olan 12.34'ten aşağıdaysa, herhangi bir kur farkı doğmayacak. Sadece 3.500 lira faiz getirisi olacak. Anapara faiz geliriyle 103.500 liraya çıkacak.

Peki dolar 3 ayda 15 liraya yükselirse?

Kur, vade sonunda, örneğin 15 liraysa, dolar %21.5 yükselmiş olacak. Hesabın açıldığı tarihteki 8.103 doların karşılığı 121.500 lira edecek. Müşteriye 18.000 lira kur farkı ile 3.500 lira faiz getirisi ödenecek. 100.000 lira ana para faiz ve kur farkı getirileri ile 121.500 lira olacak.

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ta 100.000 lira ne kadar kazanacak?

1 – Bankaya 3 ay vadeli 100.000 lira yatırıldı.

2 – Bu hesabın faizi, MB'nin politika faizi olan yıllık yüzde 14 ol­mak zorunda… 3 aylık faiz getirisi yüzde 3.5.

3 – Hesabın açıldığı tarihteki dolar kuru 12.34 lira. 100.000 liranın karşılığı 8.103 dolar.

4 – 3 ay sonunda 100.000 liraya 3.500 lira faiz gelecek.

5 – Kur, vade sonunda, başlangıçtaki 12.34'ten yüksekse, aradaki fark, faize ilave olarak ödenecek.

6 – Vade bitimindeki dolar kuruna bakılacak. Dolar, hesabın açıldığı tarihteki kur olan 12.34 liradan aşağıdaysa, herhangi bir kur farkı doğmayacak. Sadece 3.500 lira faiz getirisi olacak.

7 – Örneğin; dolar 15 liraysa, hesabın açıldığı tarihteki 8.103 dolar karşılığı 121.500 lira edecek. Müşteriye 18.000 lira kur farkı ile 3.500 lira faiz getirisi ödenecek.

8 – 3 ay sonunda 100.000 liralık ana paraya 3.500 lira faiz + 18.000 (dolar 15 lira) lira dolar farkı ile toplam 21.500 lira verilecek. 100.000 lira, 121.500 lira olacak.

9 – Doların 3 ay içinde artmaması durumunda, 100 bin lira, sadece yüzde 3.5'ten 3.500 liralık faiz geliriyle 103.500 lira olacak.