"100 ülkeden 15 bin alıcı beklediğimiz IFCO Fuarı 40 milyar dolarlık hedefe kaldıraç etkisi yapacak" - Son Dakika
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"100 ülkeden 15 bin alıcı beklediğimiz IFCO Fuarı 40 milyar dolarlık hedefe kaldıraç etkisi yapacak"

18.07.2022 12:28
"100 ülkeden 15 bin alıcı beklediğimiz IFCO Fuarı 40 milyar dolarlık hedefe kaldıraç etkisi yapacak"

IFCO'nun Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 50 destek kapsamına alındığını hatırlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Fuara AB ülkelerinden, İngiltere'den, ABD'den, Rusya'dan, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçi bekliyoruz.

IFCO'nun Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 50 destek kapsamına alındığını hatırlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Fuara AB ülkelerinden, İngiltere'den, ABD'den, Rusya'dan, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçi bekliyoruz. IFCO Fuarı 40 milyar dolarlık ihracat hedefimize kaldıraç etkisi yapacak. Yurt dışında yeni partnerler bulmak isteyen ya da ilk kez yurt dışına açılmayı planlayan firmalarımızın bir an önce IFCO'da yerlerini almalarını öneriyorum" dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iş birliğinde ilki şubat ayında düzenlenen IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın ikincisi için geri sayım sürüyor. 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 100 ülkeden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçinin beklendiği fuar, 40 milyar dolarlık hazır giyim ihracat hedefine kaldıraç etkisi yapacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ilki şubat ayında 600'e yakın yerli ve yabancı firmanın katılımı ile düzenlenen fuarda 12 bini yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlattı. Aynı zamanda İHKİB Başkanlığını da yürüten Gültepe, şunları söyledi:

"İstanbul'u moda endüstrisinin küresel buluşma noktası yaptık"

"IFCO ile kadın, erkek, çocuk giyimden iç giyime, gelinlik ve abiyeden deri, kürk konfeksiyona kadar tüm ürün gruplarını tek çatı altında topladık. İstanbul Fuar Merkezi'nde 35 bin metrekare alanıyla Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarını gerçekleştirdik. İstanbul'u moda endüstrisinin küresel buluşma noktası yaptık. İlk organizasyonun hemen ardından fuarımız Ticaret Bakanlığımız tarafından yüzde 50 destek kapsamına alındı. Bakanlığımızın verdiği destek moraliyle ikinci fuar için hazırlıklara başladık. İlkinde olduğu gibi ikincisine de büyük ilgi var. Gerek üretici firmalarımızdan katılım, gerekse yurt dışından alıcılardan ziyaret için yoğun bir taleple karşı karşıyayız. En büyük pazarımız konumundaki AB ülkelerinden, İngiltere'den, ABD'den, Rusya'dan, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçi bekliyoruz. IFCO Fuarı orta vadede 40 milyar dolarlık hazır giyim ihracat hedefimize kaldıraç etkisi yapacak. Yurt dışında yeni partnerler bulmak isteyen ya da ilk kez yurt dışına açılmayı planlayan firmalarımızın bir an önce IFCO'da yerlerini almalarını öneriyorum."

"Hazır giyimci 6 ayda 10,8 milyar dolarlık ihracata imza attı"

Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında geçen yıl yakaladıkları sıçramanın bu yıl da devam ettiğini söyledi. Sektörün haziranda 1 milyar 972 milyon dolar, ilk 6 ayda ise geçen yıla göre yüzde 14,5 artışla 10,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Gültepe, "Elde ettiğimiz bu sonuçla hem haziran ayları hem de ilk altı aylar özelinde en başarılı performansımızı gerçekleştirmiş olduk. Yurt dışından siparişler devam ediyor. Haziran'da kapasite kullanım oranımız yüzde 84,8 ile pandemi öncesindeki düzeye ulaştı. Önümüzdeki birkaç ay için siparişler dolu. 2022'ye 23 milyar dolar ihracat hedefi ile başlamıştık. İlk 6 ayın sonuçları hedefin uzak olmadığını gösteriyor. Siparişlere cevap verebilmemiz için çok hızlı bir şekilde özellikle Anadolu'da yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor. Bölgesel teşviklerin yanı sıra firmalarımıza uygun maliyetli finansmana erişim konusunda da kolaylıklar sağlanırsa Anadolu'yu sürdürülebilir, çevre dostu yeşil fabrikalarla üretim üssüne çevirip, Türkiye'yi küresel hazır giyim endüstrisi liginde daha yukarılara taşıyabiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mustafa Gültepe, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi '100 ülkeden 15 bin alıcı beklediğimiz IFCO Fuarı 40 milyar dolarlık hedefe kaldıraç etkisi yapacak' - Son Dakika

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