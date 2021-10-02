Üye Girişi
11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi - Son Dakika

11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi

02.10.2021 11:26
11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi, System.String[]

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından 11'incisi düzenlenen ve 3 Ekim'e kadar devam edecek olan "Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından 11'incisi düzenlenen ve 3 Ekim'e kadar devam edecek olan "Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve il protokolün açılışını gerçekleştirdiği fuar, renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Yurt içinden 51, yurtdışından 16 standın kurulduğu fuara, olan yoğun ilgi dikkatlerden kaçmadı.

81 ilden gelen yöresel lezzetler standına yoğun ilgi

11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında yöresel lezzetlerin yer aldığı stant, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Stantta Edirne'den Hakkari'ye, Hatay'dan Sinop'a 81 ilin birbirinden değişik, renkli ve lezzetli ürünleri yer alıyor.

Çarşı merkezinden her saat başı ücretsiz servislerin kaldırıldığı fuar 3 Ekim tarihine kadar devam edecek. - VAN

11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi
11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi
11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi
11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi

Doğu Anadolu, Turizm, Ekim, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti 11:24 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti 11:15 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi 10:55 Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı 10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi 10:36 Art arda gelen bildirimleri gördü, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti

Son Dakika Haberleri
11:17 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Böyle giderse 5'inci ve 6'ıncı dalgayı göreceğiz
11:16 El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı
11:14 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi
11:13 Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz
10:54 Nesli tükenmekte olan gelincik Ardahan'da şehir merkezine indi
10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı
10:44 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler
10:27 Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı
10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi         
11:26
El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı El ve ayakları bağlanarak öldürülen kuryenin son görüntüsü ortaya çıktı         
11:17
Yunanistan, Yunanistan, "İstanbul bizim şehrimiz" diyen Marinakis'e tepki gösterdi: Terbiyesiz         
11:14
'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!         
10:54
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler         
10:45
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı         
10:27
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 11:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: 11. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yoğun ilgi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement