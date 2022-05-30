11 teknik destek projesi başarılı bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

11 teknik destek projesi başarılı bulundu

30.05.2022 16:32
11 teknik destek projesi başarılı bulundu

Fırat Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı (Mart-Nisan Dönemi) değerlendirme sonuçları açıklandı.

Fırat Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı (Mart-Nisan Dönemi) değerlendirme sonuçları açıklandı.

İlgili dönem içerisinde teslim alınan toplam 17 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 11 proje başvurusu başarılı bulundu.

Sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim ve ulusal-uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Geçen yıldan itibaren özel sektörden de paydaşların programa başvuru yapabildiklerinin altını çizen Yoğunlu, bu süre zarfında çok sayıda başvuru aldıklarını bunun da kendilerine mutlu ettiğini söyledi.

Yoğunlu, programın imalat sanayi, turizm ve tarım alanında faaliyetlerini sürdüren işletmelerin özellikle kurumsallaşma, yönetim, verimlilik ve markalaşma alanlarında gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

1 milyon 500 bin TL bütçe tahsis edilen 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde başarılı bulunan her bir projeye KDV dahil en fazla 70 bin TL tutarında eğitim, danışmanlık, sertifika ve belgelendirme faaliyeti desteği sağlanacağını dile getiren Yoğunlu, "Başvuru sonuçlarının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yoğunlu, başvuru sahiplerinin sonuçlara ilişkin detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Mart-Nisan döneminde başarılı bulunulan projeler şunlar: "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Kamu Binalarında Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliğinin Örneklenmesi Projesi, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı'nın Yeşilyurt Belediyesi Entegre Yönetim Sistemleri, Lin Tekstil İnşaat Otomotiv Gıda Turizm Enerji Hayvancılık Tic. San. Ltd. Şti'nin Lin Tekstil Kurumsallaşma ve Yalın Üretime Geçiş Projesi, Sınırlı Sorumlu Toprak Ana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin Kooperatifimiz Dijitalleşiyor Kurumsallaşıyor İhracata Hazırlanıyor, Elazığ İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Hazar Gölü Tabiat Parkı Sanal Turla Dünyaya Açılıyor, Tunceli TSO'nun Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Akreditasyon Sistemi Eğitim Projesi, MGG Malatya Girişim Grubu Tekstil Tur. Enerji İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Turizm Sektöründe Verimliliğin Artırılması: Yalın Otel, Elazığ Fırat Üniversitesi'nin Fırat Üniversitesi Ufuk Avrupa Programı Eğitimi ve Mentörlük Projesi, Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ'nin Kalibrasyon Laboratuvarı Yeterliliği İçin Genel Kalibrasyon ve Uygulamalı Uzmanlık Eğitimi ve Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Eğitimde Dijital İçerik Geliştirme." - MALATYA

11 teknik destek projesi başarılı bulundu
11 teknik destek projesi başarılı bulundu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü Çin'de nisanda piyasaya sürülen cep telefonu sayısı geçen yıla göre azaldı Çin'de nisanda piyasaya sürülen cep telefonu sayısı geçen yıla göre azaldı
Kaynak: İHA

Malatya, Fırat, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 11 teknik destek projesi başarılı bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:37:04. #1.12#
SON DAKİKA: 11 teknik destek projesi başarılı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement