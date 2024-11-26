14. Türkiye Enerji Zirvesi İstanbul'da Başladı

Ekonomi

14. Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Akıncı, İstanbul'da gerçekleşen etkinliğin Türkiye enerji sektöründeki paydaşları bir araya getirdiğini söyledi.

Akıncı, AA muhabirine, ilki 2010'da Ankara'da düzenlenen ve bu yıl 14.'sü İstanbul'da gerçekleştirilen iki günlük etkinlik kapsamında elektrik, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve akaryakıt gibi sektörleri kapsayan oturumların yapıldığını ifade etti.

Yoğun ve üst düzey katılımın Türkiye'nin enerji sektörüne olan güvene işaret ettiğini dile getiren Akıncı, "Yerli ve yabancı birçok katılımcımız ve üst düzey konuşmacılarımız var. Elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerji, akaryakıt, LPG gibi tüm bu sektörleri kapsayan kapsamlı oturumlarımız olacak. Zirve sonunda iyi ve başarılı geçen bir zirve raporu yayınlayacağız." diye konuştu.

Akıncı, Türkiye'nin enerji sektöründeki güven ortamını vurgulayarak, "Bu sene Petrol Ofisi'nin bp Türkiye'yi satın alması ülkeye olan ciddi güvendir ve Türkiye'deki faaliyetlerin büyümesi noktasında Türkiye'ye olan güveni göstermektedir. Ekonomimiz her ne kadar engebelerden geçse de Türkiye'ye olan güven ekonomimizin de önümüzdeki yıllarda hızla düzeleceğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisindeki toparlanma sürecinin devam ettiğini belirten Akıncı, "2025-2026'da Türkiye özlenen ekonomi seviyesine ulaşacaktır. Bunda enerji sektöründeki gelişmelerin, enerji sektöründeki yabancı yatırımların çok faydası olacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı ayrıca, daha önce Ankara ve Antalya gibi Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen zirvenin gelecek yıl başka şehirde organize edileceğini sözlerine ekledi.

Enerji sektörünü bir araya getiren, tarafların güncel konuları tartışmasına ortam yaratan, sergi alanıyla firmaların ürün ve yeni teknolojilerin tanıtıldığı iki günlük zirve, bugün Hilton İstanbul Bomonti Hotel Conference Center'da devam ediyor.