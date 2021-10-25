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15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum - Son Dakika

15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum

25.10.2021 14:13
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum

Ek ödemeler hariç 15 bin 800 lira emekli maaşı alan eski milletvekili Orhan Miroğlu, "Ekonomist değilim ancak ülkede yaşananların farkındayım. Ben de milletvekili emekli maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum" açıklamasını yaptı.

AK Parti Mardin Eski Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu, ekonomide yaşanan çalkantılı süreçle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Journal'dan Çınar Ayser Çınar'a konuşan Miroğlu, Türkiye'de son zamanlarda artan enflasyon oranlarına ve milletvekili emekli maaşına değindi. Türkiye de olmak üzere dünya genelinde pandemi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını söyleyen Miroğlu, milletvekili emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını belirtti.

"YOKSULLAŞTIĞIMI HİSSEDİYORUM"

Emekli maaşıyla geçinen biri olarak siyasi istikrarı önemsediğini ifade eden Miroğlu, "Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum. En iyi yaptığım iş yazı yazmaktır. Hatta bu aralar yazı yazsam evin ekonomisine katkıda bulunabilir miyim diye de düşünüyorum. Çünkü ben de şu an meslek olarak işsizim. Siyaset bir meslek değil çünkü yapılır ve biter. Bu nedenle kendimi işsiz bir yazar olarak tanımlıyorum." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ VEKİL MAAŞLARI 15 BİN 800 LİRA

Emekli vekil maaşları ise asgari ücretin yaklaşık 5 katına denk gelirken, ek ödeme hariç emekli olan bir milletvekili yaklaşık 15 bin 800 lira maaş alıyor.

15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum

Orhan Miroğlu, Milletvekili, Türkiye, Emekli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum - Son Dakika
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