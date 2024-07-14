15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İlk Seferine Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İlk Seferine Çıktı

Ankara–İstanbul ve Ankara-Konya arasında 2 ay boyunca sefer yapacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan ilk seferine çıktı. TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlendiğini ve dünyaya gereken mesajın verildiğini belirtti. Tren, 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol katederek 60 bin yolcu taşıyacak.

14.07.2024 16:16
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Ankara– İstanbul ve Ankara- Konya arasında 2 ay boyunca sefer yapacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferi için Ankara'dan yola çıktı.

Ankara YHT Garı'ndan düzenlenen uğurlama töreninde konuşan TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, devletin ve milletin gösterdiği reflekslerle önlendiğini ve dünyaya gereken mesajın verildiğini söyledi.

"Bugün onları, olanları unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı anlatmak için buradayız." diyen Kazancıoğlu, "Milletin Zaferi" temalı yüksek hızlı tren setinin 2 ay boyunca Ankara–İstanbul ve Ankara-Konya hatlarında 56 bin kilometre yol katedip 60 bin yolcu taşıyacağını anlattı.

TCDD'nin savaşta ve barışta her an milletin emrinde olduğunu belirten Kazancıoğlu, Milli Mücadele'ye ev sahipliği yapan bir yerleşkede tören düzenlendiğini hatırlattı. Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Kazancıoğlu, "Şimdi müze olarak hizmet veren bu binamız, Milli Mücadele'ye olduğu gibi trenlerimize de ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

Kazancıoğlu, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazilerini de şükranla anarak, "Bu vatan için kendilerini feda ettiler, onlara minnettarız. TCDD Taşımacılık olarak 'Vatan için ne gerekirse o yapılır' düşüncesi ile Anadolu'ya kararlılığımızı taşıyacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Trenimizin yolu açık olsun." diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milletin Zaferi" temasıyla giydirmesi yapılan 411 yolcu kapasiteli tren, ilk seferinde tamamen doldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni İlk Seferine Çıktı - Son Dakika

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