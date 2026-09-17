16 Avrupa ülkesinde elektrikli otomobil satışları ağustosta yüzde 54,2 arttı - Son Dakika
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16 Avrupa ülkesinde elektrikli otomobil satışları ağustosta yüzde 54,2 arttı

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Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı ağustosta yüzde 30,5'e yükseldi. Bu ülkelerde ağustosta 202 bin 833 elektrikli otomobil tescil edilirken, tesciller geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 arttı.

Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı ağustosta yüzde 30,5'e yükseldi.

Elektrikli araç sektörünü temsil eden Brüksel merkezli E-Mobility Europe ile bağımsız ulaşım araştırma kuruluşu New AutoMotive tarafından hazırlanan ağustos ayı bülteni yayımlandı.

Buna göre, takip edilen 16 Avrupa ülkesinde ağustos ayında 202 bin 833 yeni tam elektrikli otomobil tescil edildi. Elektrikli otomobil tescilleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 arttı.

Tam elektrikli otomobillerin söz konusu pazarlardaki yeni araç satışlarından aldığı pay yüzde 30,5'e ulaşırken, Avrupa Birliği (AB) genelindeki pazar payı yüzde 31,2 olarak öngörüldü.

Yıl başından ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 1 milyon 673 bin 856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da yüzde 22,5 oldu.

Avrupa elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.

Fransa'da tam elektrikli otomobillerin ağustos ayındaki pazar payı yüzde 38,3'e ulaşırken, tesciller yıllık bazda yüzde 72,2 arttı. Almanya'da ise 68 bin 980 elektrikli otomobil tescil edilirken bu araçların pazar payı yüzde 32,5 olarak belirlendi.

Tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Norveç'te yüzde 98,7, Danimarka'da yüzde 85,9, Finlandiya'da yüzde 52,3 ve Hollanda'da yüzde 48,9 olarak kayıtlara geçti.

Yapılan araştırma, AB otomobil pazarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'deki yeni otomobil tescillerini kapsıyor.

Kaynak: AA
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