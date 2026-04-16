182 yıllık sigorta devinin Türkiye\'deki faaliyetleri durduruldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşları korumak adına tedbir almaya devam ediyor. Bir süredir yakından takip edilen Magdeburger Sigorta'ya ilişkin tedbirler açıklandı.

MALİ YAPI GÜÇLENDİRİLEMEDİ

SEDDK açıklamasında, Magdeburger Sigorta’nın bir süredir mevzuat kapsamında yakın takibe alındığı ve bu süreçte kademeli önlemler uygulandığı belirtildi. Ancak alınan tedbirlere rağmen şirketin sermaye yeterliliğini sağlayamadığı ifade edildi. Bu doğrultuda, şirketin yeni poliçe üretimi ve mevcut poliçeleri yenileme yetkisi, gerekli mali koşullar sağlanana kadar askıya alındı.

MEVCUT POLİÇELER GÜVENCE ALTINDA

Kurum, alınan kararın mevcut sigortalıların haklarını etkilemeyeceğini vurguladı. Açıklamada, Magdeburger Sigorta’nın daha önce düzenlediği poliçeler kapsamında özellikle hasar ödemeleri olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

DENETİM SÜRECEK

SEDDK, sigorta sektöründe güven ve istikrarın korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumaya yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.