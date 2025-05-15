19. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

19. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı Başladı

Asansör ve yürüyen merdiven sektörü İstanbul'da bir araya geldi, 24 ülkeden 401 firma katıldı.

15.05.2025 16:24
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Asansör ve yürüyen merdiven endüstrisini buluşturan ve bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı başladı.

İnforma Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) işbirliğinde iki yılda bir düzenlenen fuar; Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde konut, ticari binalar, hastaneler, otomobil taşıma çözümleri ve engelli asansörlerine kadar tüm dikey ulaşım teknolojileri ile yürüyen merdiven ve yol çözümlerini bir araya getirdi.

Toplam 60 bin metrekare alanda düzenlenen ve 24 ülkeden 401 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye'nin 31 şehrinden yerli firmalar da yer aldı.

Türkiye asansör ve yürüyen merdiven endüstrisinin 300 milyon doların üzerindeki ihracat hacmini artırması hedeflenen etkinlik kapsamında ilk gün "Sismik Durumlarda ve Yangın Anında Asansörler" başlıklı oturum düzenlendi.

Moderatörlüğünü AYSAD Başkanı Fevzi Yıldırım'ın yaptığı panelde sektörün önde gelen isimleri konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Farklı oturumların da düzenleneceği fuar, 18 Mayıs'ta sona erecek.

Yerli ve yabancı önemli aktörler İstanbul'da buluştu

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Fuar Direktörü Seda Bozkurt, fuarın sadece Türkiye için değil küresel asansör endüstrisi için de önemli bir platform olduğunu belirterek, yerli ve yabancı önemli aktörlerin 19. kez İstanbul'da buluştuğunu bildirdi.

Fuarın "Sürdürülebilirlik ve Teknoloji" temasıyla düzenlendiğini kaydeden Bozkurt, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu dev buluşma yeniliklere de öncülük ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın lider firmaları burada yer alıyor. Son fuara göre katılımcı sayımız daha fazla. Ayrıca metrekare olarak çok daha geniş bir alandayız. Katılımcılarımız, Asansör İstanbul 2025'teki yerlerini büyüterek daha fazla ürün sergilemeye odaklandı. Dünya genelinde her gün yüz milyonlarca yolcu taşıyan asansörler dijital dönüşüm geçiriyor. Daha hızlı ve daha güvenli çözümler fuar boyunca vitrine çıkacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 19. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı Başladı - Son Dakika

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