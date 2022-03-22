"1915 Çanakkale Köprüsü ile lojistikte yeni bir güzergah oluşacak" - Son Dakika
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"1915 Çanakkale Köprüsü ile lojistikte yeni bir güzergah oluşacak"

22.03.2022 10:59
"1915 Çanakkale Köprüsü ile lojistikte yeni bir güzergah oluşacak"

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyol projesi ile lojistikte yeni bir güzergah oluşacak" dedi.

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyol projesi ile lojistikte yeni bir güzergah oluşacak" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, açılan köprünün lojistik sektörüne katkısını değerlendirdi. Akyürek, "Öncelikle bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık yolunda mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu anlamlı günde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleşen büyük proje 1915 Çanakkale Köprüsü, inşallah Anadolu'nun Avrupa'ya açılan yeni kapısı olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyol projesi ile lojistikte yeni bir güzergah oluşacak" dedi.

"Önceden feribotla 40 dakika süren deniz yolculuğu, yapılan otoyol ile 6 dakikaya düşecek"

Köprünün avantajlarına değinen Akyürek, "Önceden feribotla 40 dakika süren deniz yolculuğu, yapılan otoyol ile 6 dakikaya düşecek, ihracat yapan tırların uzun kuyruklarla feribot önünde bekleme zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Avrupa'ya açılan bu yeni kapı sayesinde ihracat hızlanacak kargo ve taşıma şirketlerine ulaşım açısından büyük katkı sağlanacak. Ticarette yeni lojistik üs olarak adlandırılan bu köprü, devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi, TEM Otoyolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi '1915 Çanakkale Köprüsü ile lojistikte yeni bir güzergah oluşacak' - Son Dakika


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