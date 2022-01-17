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192 bin nüfuslu Çankırı'da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

192 bin nüfuslu Çankırı'da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat

17.01.2022 13:11

192 bin nüfuslu Çankırı'da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracatÇANKIRI Çankırı'da, 2021 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 286 milyon 466 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

192 bin nüfuslu Çankırı'da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat

ÇANKIRI Çankırı'da, 2021 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 286 milyon 466 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çankırı'nın otomotiv sektöründe ihracat yapan ilk 10 il arasına girdiğini söyleyen Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten, yatırımcıları ve farklı şehirlere göç eden vatandaşları Çankırı'ya davet etti.

İhracat rakamlarına göre, Çankırı'da 2021 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 286 milyon 466 milyon dolar oldu. 81 il arasında ihracat rakamları ile 43. sıraya yükselen Çankırı'da 2021 yılında otomotiv sektöründeki ihracat ise 19,8 artışla 195 bin 286,86 dolara ulaştı. Otomotiv sektöründe en çok ihraca yapan iller arasında 10. sırada yer alan Çankırı'dan yapılan ihracatın yüzde 68'ini ise Çankırı'da lastik üretimi yapan Japon firma karşıladı. Yüzde 30'dan fazla dış ticaret fazlası veren Çankırı'da kadın istihdamında da artış yaşanıyor.

İhracat rakamları ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten, kentin sanayi yatırımlarına uygun bir konumda olduğunu söyleyerek, yatırımcıları ve farklı şehirlere göç etmiş vatandaşları Çankırı'ya davet etti.

"2021 yılında 300 milyon civarında ihracata ulaşmış bulunmaktayız"

Çankırı'da 60 ihracatçı firmanın olduğunu belirten Çelikten, "Çankırı ilimiz 1980 öncesinde tarıma dayalı bir ildi. 1980'de ilk OSB'nin kurulması ile insanlarımız sanayiciliğe yöneliyor. Daha çok tarıma dayalı gelişmeler oluyor. 2009'da, sanayi yönelim daha çok arttı. Bu sebeple, ihracata yönelik üretimimiz de arttı. Odamızın 2 bin civarındaki üyelerimizin yaklaşık 200 tanesi üretici sanayi sicil belgeli, 60 civarında da ihracatçımız var. 2009 yılında ihracatçı sayımız 5'ti. İhracat rakamımız 18,5 milyon dolardı. 2021 yılında 300 milyon civarında ihracata ulaşmış bulunmaktayız. İhracatçı sayımız da 60 oldu. İlimiz sanayicilik ve sanayi yatırımları noktasında çok cazip bir kent. Teşviklerin yüksek olduğu İç Anadolu Bölgesi coğrafi olarak da Türkiye'nin orta nokrasında. Lojistik olarak da her yere ulaşılan yatırıma müsait bir il. Sanayi kültürü de oluştu" dedi.

"Göç eden insanlarımızın ilimize geri dönmeleri, işveren düzeyinde olan hemşehrilerimin yatırım yapmalarını istiyorum"

Çankırı'ya yabancı yatırımların yapılmaya başladığına dikkat çeken Çelikten, "İlimiz daha önceleri büyük şehirlere göç vermiş. Göç eden insanlarımızın ilimize geri dönmeleri, işveren düzeyinde olan hemşehrilerimin burada yatırım yapmasını istiyorum. Çalışmak isteyenlerin iş sahibi olması için buradaki işletmeler müsait. Halen ilimize farklı illerden çalışmak için günübirlik gelen insanlar var. Yatırımcılarımızın da ciddi manada nitelikli, niteliksiz çalışan ihtiyacı olmaktadır. Göç eden insanların ilimize dönmesi notasında isteğimiz var. Bu gelişmeler doğrultusunda ilimizde yabancı yatırım da yapıldı. Japon lastik fabrikası da burada hizmet veriyor. Onlar da ihracata yönelik çalışma yapmaktalar. Son 3 yılda otomotiv sektöründe ihracat yapan 10 il içerisine katılmamızı sağladılar" diye konuştu.

192 bin nüfuslu Çankırı'da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat
192 bin nüfuslu Çankırı'da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat
192 bin nüfuslu Çankırı'da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat

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İhracat, Çankırı, dolar, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 192 bin nüfuslu Çankırı'da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 192 bin nüfuslu Çankırı'da 1 yılda 286 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
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