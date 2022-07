2 metre 20 santimlik 'ata tohumu buğday' sergilendi

2 metre 20 santime kadar boyveren 'ata tohumu' sergilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 7 bin yılla dayanan ata tohumunu eken çiftçi, buğday hasadını tamamladıktan sonra sergi açtı. 400 dönümün bir kısmını gübresiz ve ilaçsız eken çiftçi Özkan Yıldırım, boyu ortalama 1.60'tan, 2 metre 20 santime kadar uzanan buğdayı sergiledi.

Kayseri Kültepe ilçesinde arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan ve 7 bin yıllık olduğu değerlendirilen Siyez buğdayı (ata tohumunun) ekiminin hasadı tamamlandı. Çiftçi Özkan Yıldırım, boyu ortalama 1.60'tan, 2 metre 20 santime kadar çıkan, gübresiz ve ilaçsız dönümde ortalama 840 kilo çıkartan ata tohumunun sergisini açtı. Türkiye'nin dört bir yanından tohumun talep edildiğini belirten Yıldırım, sadece Çiftçilik Kayıt Sistemi belgesi olanlara maksimum 50 kilogram verebileceklerini ifade etti.

"Gübresiz ve zirai ilaç kullanmadan memnun kaldık"

Ata tohumunu beş yerde gübreli ve gübresiz ekimini yaptıklarını belirten çiftçi Özkan Yıldırım, ortalama 400 dönüme yakın ekim yaptıklarını hatırlattı. Aldıkları verimle ata tohumunun sergisini açtıklarını aktaran Yıldırım, "Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Gübreli, gübresiz, sadece gübre ve ilaçsız yaptığımız da var, bakıyorlar. Ata tohumumuzda gübresiz ve zirai ilaç kullanmadan memnun kaldık. Daha iyi bir verim sağladık. İnşallah Türkiye'nin her yerine de 10'ar, 20'şer kilo bizi arayan çiftçilerimize vereceğiz. Amacımız, gözle görülen bir şey olsun. Her bir başağımızda 120 taneden 250'ye kadar tane tuttuğunu görürler. Ortalama 1.60'tan, 2.20' santime kadar boy atıyor. Gübre ile zirai ilaç kullanmadığımız yerde boylar 2 metre 10 santim, 2.05 santim boy. Ama gübre ile zirai ilaç kullandığımız yerde 1.60, 1.70-75 arası boy veriyor. Bu, aynı zamanda diğer türlere göre iki katına kadar fark ediyor. Buğday verimimizi de aldık" dedi.

"Hasat geçen seneye göre iyidir"

Zira ilaç kullanmadan memnun kaldıklarını kaydeden Yıldırım, "Salma su dediğimiz akarsu bu sene yaptık. Diyarbakır'da baya bir sıcaklar oldu. 1100 ile 1200 arası salma aldık. Gübresiz ve zira ilaç kullanmadığımız yerde ise 760 ile 840 arası aldık. Gübre ile zirai ilaç kullandığımız yerde 550-650-680 kilo, 700'ü bulamadık. Satışlarımızı yapıyoruz. Çiftçilerimiz gelip görüyor. Baya bir talep var. Kota koyduk, Çiftçilik Kayıt Sistemi belgesini görmeden satışını yapmıyoruz. Diyarbakır, geçen seneye göre yine iyi. Ama bazı bölgelerde baya bir sıkıntı yaşadı. Bismil tarafında çiftçiler mağdur oldu. Hasat geçen seneye göre iyidir. 1,5 ay öncesinde 20 dereceden 40 dereceye çıkan bir sıcaklık geldi. O da ortalama genel olarak buğdayı zayıf getirdi. Diğer buğday çeşitlerinde 300 ile 350 arası alındı. Nadasa yerleri 400 falan aldı diğer çeşit buğdaylarımız. Ama ata tohumumuzun 760 ile 840 kilo arası aldık; zirai ilaç ve gübre kullanmadan" şeklinde konuştu.