AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,70 artacağını tahmin etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1 Aralık Salı günü açıklanacak 3. Çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre ekonomistler, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,70 büyüyeceğini tahmin etti.

Ankete katılan ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 3,80 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2026'nın tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı da yüzde 2,70 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,20 ve en yüksek yüzde 3,70 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ekonomistlerin 2027 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 3,75 oldu. Türkiye ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyümüştü.