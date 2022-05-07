20 ülkeden 300 acente temsilcisi lüks turizm için Antalya'da - Son Dakika

20 ülkeden 320 seyahat acentesi yetkililerine, CIP Service Travel Agency ev sahipliğinde Antalya ve Bodrum bölgesinin lüks otellerinin imkanları tanıtıldı. İkili görüşmelerde otel temsilcileri, acente yetkililerine otellerinin hazırlıklarını, yeniliklerini ve imkanlarını tanıttı.

20 ülkeden 320 seyahat acentesi yetkilisi CIP Service Travel Agency ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Türkiye'nin, dünyaya açılan penceresi Antalya ve Bodrum bölgesindeki 25 lüks otelin temsilcileri, yeniliklerini ve imkanlarını katılımcılara broşür ve bilgisayar üzerinden görsellerle anlattı. Etkinliğe Antalya ve Bodrum bölgesinde luxury tarz otellerin tamamını dolduran acentelerin yetkilileri hem tatil amaçlı geldi hem de pandemiden sonraki son gelişmeleri yakından görme fırsatı yakaladı. Yuvarlak masa etrafında sunumlar yapılan acente yetkilileri, 25 otelin hepsinin yetkilisi ise görüştü. Acente yetkilileri buradan aldıkları yeni bilgileri, ülkelerindeki müşterilerine tanıtacak. Bu görüşmelerin amacı ise Antalya'daki kaliteli luxury turizmi kalkındırmak ve geliştirmek.

CIP Service Travel Agency İşletme Müdürü Selçuk Tayfur, 15 yıldır faaliyet gösteren bir firma olduklarını belirterek, özelikle BDT ülkeleri gibi Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkelerden luxury segmentinde çalıştığını kaydetti.

"25 luxury otel burada"

Özellikle katma değeri yüksek ve nitelikli turistleri Türkiye içerisinde Belek, Kemer, Kundu ve Bodrum bölgelerinde ağırladıklarının altını çizen Tayfur, "Ciddi oranda katma değeri yüksek misafir karşılıyoruz. Her yıl yapmış olduğumuz organizasyonlara ek olarak bu yıl ikili görüşmeler organizasyonu yaptık. Şuanda 25 luxury otelin yetkilisiyle, hem Antalya hem Bodrum otelleriyle birlikte temsilcilerini, yurt dışından gelen 300'ün üzerindeki luxury acente yetkilileri ile görüşme fırsatları yakaladılar. Hem pandemiden sonra oluşan Pazar açığını ve boşluğunu tamamlamak için, tüketicilerin otellerden yeni dönemde bekledikleri talep ve isteklerin dinlenmesi için birebir fırsat yakalandı" diye konuştu.

"Amacımız turizmi 12 aya yaymak"

Bu organizasyonun 2022 turizmine ciddi bir katkı sağlayacağını işaret eden Tayfur, "Hem otellerin yeni sezonda almış aldığı önlemler ve yenilikleri acente temsilcilerini anlatma fırsatı yakaladılar, acentelerin pandemiden sonra müşterilerinin Türk turizminden beklentilerini ifade ettiler. Özellikle bu organizasyonda hedeflenen konuların en başında da katma değeri yüksek olan misafirin Türk turizmine kazandırılmasıdır. Avrupa'da ortalama oldukça yüksek seviyelerde gezerken ülkemizde pandemi döneminde bu rakam biraz daha geriledi. Ülke turizmine katkı sağlamak için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Otellerimiz kaliteleri ile dünyada marka haline gelmiş bir destinasyonlardır. Bunlara ek olarak otellerin yenilikleri ve katma değerini arttırmak için almış olduğu önlemleri yabancı acentelere sunma fırsatı bulduk. Mayıs döneminde olmamız rağmen Belek bölgesinde bir çok lüks otelimiz dolu durumda. Bizim amacımız bunu sadece yaza değil tüm sezona yaymak. 12 ay turizmi belek ve Bodrum bölgesinde ayakta tutmak istiyoruz" dedi.

"Rusya ve Ukrayna çoğunlukta"

Sezonun arifesinde charter uçaklarının seferinin başlamasıyla ciddi bir start verdiklerini ifade eden Tayfur, mevcut acentelerin yüzde 40 civarını Rusya ve Ukraynalı acentelerin oluşturduğunu sözlerine ekledi.

"Müşterilerim memnun kalıyor"

Acente yetkilisi Nina Guluashvili, organizasyona kendilerini davet eden CIP Travel'e teşekkür ederek, "Birkaç yıldır onlarla çalışıyoruz. İşlerini çok kaliteli yapıyorlar, hizmetlerinden memnunuz. Bu etkinlikte otelleri yakından tanıdık, burada en büyük ve lüks oteller var. Bu otellere gelmekten benim müşterilerim her zaman memnun kalıyor. Bugünde faydalı bir etkinlik oldu, otellerin yeniliklerini de yakından öğrendik" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir sezon olacak"

Acente yetkilisi Anna Abramenkova, böyle vip bir organizasyona katıldığı için memnun olduğunu belirterek, "Burada yeni bilgiler edindik, kendi müşterilerimize de düzgün ve doğru bilgileri iletebiliyoruz. Herkesi Antalya'ya davet ediyorum. Eğer bir sorun çıkmazsa bu yıl güzel bir sezon olacak. Rusya'dan çok fazla açık bir destinasyon yok. Antalya'ya açık bir destinasyon ve çok güzel olacak" diye konuştu.

"Hazırlıklar ve yenilikler anlatıldı"

Kaya Palazzo Golf Resort Genel Müdürü Alper Türlü, uçuşların başlamasıyla satış ve pazarlama konularına daha fazla eğilmeye başladıklarına değinerek, "CIP bizim iyi çalıştığımız acentelerden biridir. Onlara satış pazarlama marketing konularında o bölgede sıcak satış yapan acenteleri buraya davet ettik. Buradaki tüm otelcileri ve acenteleri bir araya getirdik. Sıcak satış turizmde çok önemlidir. Otellerdeki hazırlıklar ve yenilikler anlatıldı, acente yetkilileri de ülkelerine döndüklerinde bunu kullanıyorlar. O nedenle önemli bir organizasyon" diye konuştu. - ANTALYA