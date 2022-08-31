Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğü'ne Muammer Asarkaya getirildi - Son Dakika
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Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğü'ne Muammer Asarkaya getirildi

31.08.2022 16:24
Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğü'ne Muammer Asarkaya getirildi

2014 yılından bu yana Sigorta Tahkim Komisyonu çatısı altında Komisyon Müdürlüğü görevinde bulunan İbrahim Taşbaşı'nın 1 Ağustos tarihi itibarıyla ayrılma kararı vermesiyle, 2008 yılından beri Komisyonda hakemlik görevini yürüten Muammer Asarkaya, bu göreve getirildi.

2014 yılından bu yana Sigorta Tahkim Komisyonu çatısı altında Komisyon Müdürlüğü görevinde bulunan İbrahim Taşbaşı'nın 1 Ağustos tarihi itibarıyla ayrılma kararı vermesiyle, 2008 yılından beri Komisyonda hakemlik görevini yürüten Muammer Asarkaya, bu göreve getirildi.

Komisyon'dan yapılan açıklamaya göre, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla, 2008 yılında faaliyete geçen Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğü'nü yürüten İbrahim Taşbaşı'nın Komisyon çatısı altında hakemlik görevine geçişi ile boşalan, Komisyon Müdürlüğü'nü Muammer Asarkaya devraldı.

Asarkaya'nın ağustos itibarıyla İbrahim Taşbaşı'ndan görevi devraldığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, 1967 doğumlu olan Muammer Asarkaya, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine 1991 yılında Sigorta Denetleme Kurulu'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Asarkaya, 1995 yılında sigortacılıkla ilgili inceleme ve araştırma yapmak için üç ay süreyle İngiltere'de bulundu. Sigorta Denetleme Uzmanı ve İstanbul Grup Başkanlığı da dahil çeşitli inceleme, denetim ve yönetim görevlerinde bulunduğu Sigorta Denetleme Kurulu'ndan 2018 yılında emekli oldu. Kuruluşundan bu yana Sigorta Tahkim Komisyonu'nda hakemlik görevini yürüten Asarkaya, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Muammer Asarkaya evli ve üç çocuk babasıdır.

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Kaynak: AA

İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğü'ne Muammer Asarkaya getirildi - Son Dakika

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