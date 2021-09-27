2021 Balkan Ralli Kupası'nda zaferin adı Castrol Ford Team Türkiye

Castrol Ford Team Türkiye, bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettiği Balkan Ralli Kupası'nın son ayağı Sırbistan Rallisi'nde "Gençler Klasmanını" kazanarak "Balkan Gençler Şampiyonu" oldu.

Castrol Ford Team'den yapılan açıklamaya göre, yarış boyunca değişken hava koşulları ve zorlu etap şartlarına uygun lastik ve ayar stratejisini bulan Castrol Ford Team Türkiye baştan sona kontrollü bir yarış çıkardı. Asfalt zeminde 5 ayak koşulan Sırbistan Rallisi öncesinde Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever "Gençler" ve "İki Çeker" kategorilerinde Balkan Ralli Kupası'nda lider konumda yer alıyorlardı.

Adlarını Avrupa Ralli Kupası finaline yazdırmak isteyen ikili yarışı istedikleri gibi tamamlayarak Sırbistan Rallisi'nde "Genç Pilotlar" ve "İki Çeker" kategorilerinde şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle, "2021 Balkan Ralli Kupası Gençler Şampiyonu" ve "2021 Balkan Ralli Kupası İki Çeker Şampiyonu" unvanlarını kazanan Ali Türkkan, ralli branşında gençler klasmanında Türkiye'ye ilk uluslararası şampiyonluk kazandıran sporcu olma başarısını da gösterdi.

Sırbistan Rallisi'nde genç pilot Ali Türkkan'ın koçluğunu yapan Castrol Ford Team Türkiye şampiyon pilotu Murat Bostancı ve co-pilotu Onur Vatansever ikilisi Fiesta R5 otomobilleri ile 2015 Sırbistan Rallisi'ni kazanmış ve Avrupa Ralli Kupası'nda liderliğe yerleşerek sezon sonunda da 2015 Avrupa Ralli Kupası'nı Türkiye'ye armağan etmişlerdi. Aynı zamanda Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı da 1991 yılında "YU Rally" ismiyle koşulan Sırbistan Rallisi'ni Ford Sierra Cosworth otomobili ile bir defa kazanmıştı.

Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası finalini garantiledi

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, Sırbistan Rallisi'nde elde edilen başarı ile Türk bayrağını bir kez daha Avrupa Ralli Kupası finalinde dalgalandırma gururunu yaşatma şansını yakaladı. Castrol Ford Team Türkiye ve genç pilotu Ali Türkkan, Balkan Ralli Kupası'nda şu ana kadar elde ettikleri puanlarla şimdiden Avrupa Ralli Kupası finaline katılmaya hak kazanmış durumda. Avrupa Ralli Kupası finali ise 4- 6 Kasım tarihlerinde Almanya, Lausitz'de düzenlenecek.

Öte yandan sezon başından beri Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası'nda liderliğini sürdüren Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 15'inci şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Castrol Ford Team Türkiye bu yıl, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu ve 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyor.