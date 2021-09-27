Üye Girişi
2021 Balkan Ralli Kupası'nda zaferin adı Castrol Ford Team Türkiye - Son Dakika

2021 Balkan Ralli Kupası'nda zaferin adı Castrol Ford Team Türkiye

27.09.2021 09:56
2021 Balkan Ralli Kupası'nda zaferin adı Castrol Ford Team Türkiye, System.String[]

Castrol Ford Team Türkiye, bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettiği Balkan Ralli Kupası'nın son ayağı Sırbistan Rallisi'nde "Gençler Klasmanını" kazanarak "Balkan Gençler Şampiyonu" oldu.

Castrol Ford Team Türkiye, bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil ettiği Balkan Ralli Kupası'nın son ayağı Sırbistan Rallisi'nde "Gençler Klasmanını" kazanarak "Balkan Gençler Şampiyonu" oldu.

Castrol Ford Team'den yapılan açıklamaya göre, yarış boyunca değişken hava koşulları ve zorlu etap şartlarına uygun lastik ve ayar stratejisini bulan Castrol Ford Team Türkiye baştan sona kontrollü bir yarış çıkardı. Asfalt zeminde 5 ayak koşulan Sırbistan Rallisi öncesinde Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever "Gençler" ve "İki Çeker" kategorilerinde Balkan Ralli Kupası'nda lider konumda yer alıyorlardı.

Adlarını Avrupa Ralli Kupası finaline yazdırmak isteyen ikili yarışı istedikleri gibi tamamlayarak Sırbistan Rallisi'nde "Genç Pilotlar" ve "İki Çeker" kategorilerinde şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle, "2021 Balkan Ralli Kupası Gençler Şampiyonu" ve "2021 Balkan Ralli Kupası İki Çeker Şampiyonu" unvanlarını kazanan Ali Türkkan, ralli branşında gençler klasmanında Türkiye'ye ilk uluslararası şampiyonluk kazandıran sporcu olma başarısını da gösterdi.

Sırbistan Rallisi'nde genç pilot Ali Türkkan'ın koçluğunu yapan Castrol Ford Team Türkiye şampiyon pilotu Murat Bostancı ve co-pilotu Onur Vatansever ikilisi Fiesta R5 otomobilleri ile 2015 Sırbistan Rallisi'ni kazanmış ve Avrupa Ralli Kupası'nda liderliğe yerleşerek sezon sonunda da 2015 Avrupa Ralli Kupası'nı Türkiye'ye armağan etmişlerdi. Aynı zamanda Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı da 1991 yılında "YU Rally" ismiyle koşulan Sırbistan Rallisi'ni Ford Sierra Cosworth otomobili ile bir defa kazanmıştı.

Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası finalini garantiledi

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, Sırbistan Rallisi'nde elde edilen başarı ile Türk bayrağını bir kez daha Avrupa Ralli Kupası finalinde dalgalandırma gururunu yaşatma şansını yakaladı. Castrol Ford Team Türkiye ve genç pilotu Ali Türkkan, Balkan Ralli Kupası'nda şu ana kadar elde ettikleri puanlarla şimdiden Avrupa Ralli Kupası finaline katılmaya hak kazanmış durumda. Avrupa Ralli Kupası finali ise 4- 6 Kasım tarihlerinde Almanya, Lausitz'de düzenlenecek.

Öte yandan sezon başından beri Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası'nda liderliğini sürdüren Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 15'inci şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Castrol Ford Team Türkiye bu yıl, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu ve 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyor.

Sırbistan, Türkiye, Ralli, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021 Balkan Ralli Kupası'nda zaferin adı Castrol Ford Team Türkiye - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi 10:15 İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti 10:04 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 09:59 Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi 09:48 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem 09:36 Son Dakika! Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı 09:16 O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı
İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim 09:10 İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş 23:11 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eğitmen kadın, kendisine aşık olan yunusla cinsel ilişkiye girmiş

Son Dakika Haberleri
10:14 İngiltere'de akaryakıt krizi yaşanıyor! BP istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi
10:06 Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu
10:03 Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti
10:00 Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti
09:59 Pandemi tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi
09:48 Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi
09:47 Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi
09:36 Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı
09:35 Son Dakika! Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem
09:17 Kabine bugün toplanıyor! Aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi gibi konular konuşulacak
Attila Szalai gönülleri fethetti! Top toplayıcı çocukla duygusal diyalog Attila Szalai gönülleri fethetti! Top toplayıcı çocukla duygusal diyalog         
10:21
Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu Beşiktaş, en zor maçlarından birine çıkacak! Çok büyük eksikler ile kadrosunu kurdu         
10:07
Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti Canlı yayında korona testi pozitif çıkan sunucular, apar topar stüdyoyu terk etti         
10:01
Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi Bursaspor'un eski hocası İsmail Ertekin, Ankaragücü maçını seyrederken kalp krizi geçirdi         
09:49
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor         
16:20
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 10:26:30. #1.11#
SON DAKİKA: 2021 Balkan Ralli Kupası'nda zaferin adı Castrol Ford Team Türkiye - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement