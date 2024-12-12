2022'de Enerji Ürünleri Liderliği Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

2022'de Enerji Ürünleri Liderliği Sürdürüyor

TÜİK verilerine göre, 2022'de enerji ürünleri toplam fiziksel enerjinin %53,4'ünü oluşturdu.

12.12.2024 10:41
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Enerji ürünleri, 2022 yılında toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde yüzde 53,4 ile en büyük paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Enerji Hesapları verisini paylaştı. Buna göre, toplam enerji akışları 19 bin 612 petajul olarak hesaplandı. Enerji ürünleri, 2022 yılında toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde yüzde 53,4 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 10,5 olarak hesaplandı.

Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla en büyük pay ekonomik faaliyetlerin oldu

Ekonomik faaliyetler, 2022 yılında fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla yüzde 52,7 ile en büyük payı aldı. Nihai enerji tüketicisi olan hanehalklarının oranı ise yüzde 8,7 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay yüzde 39,9 ile imalat sanayinin oldu.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 5 bin 550 petajul oldu

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 5 bin 550 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında en büyük payı yüzde 31,2 ile imalat sanayi aldı. Sektörel olarak imalat sanayini yüzde 27,1 ile ticaret, hizmetler ve kamu sektörü takip ederken hanehalklarının payı ise yüzde 30,7 oldu.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında en çok petrol ürünleri tüketildi

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2022 yılında petrol ürünleri yüzde 41,5 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,9 ile doğal gaz, yüzde 21,4 ile elektrik, yüzde 8,5 ile kömür ürünleri, yüzde 4,4 ile ısı ve yüzde 1,3 ile diğer ürünler takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2022'de Enerji Ürünleri Liderliği Sürdürüyor - Son Dakika

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