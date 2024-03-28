2022'de İşgücü Maliyeti Ortalama 11 Bin 602 TL Oldu

İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı İşgücü Maliyeti İstatistikleri'ni açıkladı. İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL olarak gerçekleşti.
İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri oldu
Finans ve sigorta faaliyetleri (K) sektörü, 28 bin 790 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 23 bin 29 TL ile bilgi ve iletişim (J) ve 18 bin 774 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor (R) sektörleri izledi. İnşaat (F) sektörü ise 6 bin 621 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 7 bin 508 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (I) ve 8 bin 89 TL ile gayrimenkul faaliyetleri (L) sektörleri takip etti.
İşgücü maliyeti bileşenleri içinde brüt kazancın payı yüzde 86,8 oldu
İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı yüzde 86,8, sosyal güvenlik ödemelerinin payı yüzde 13,0 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.
Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 79,3 oldu
Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler yüzde 79,3'lük oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemelerin payı yüzde 9,8 olarak gerçekleşirken çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 8,2 oldu. 2020 yılında yüzde 0,5 olan ayni ödemelerin kazanç içindeki payı 2022 yılında yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı ise yüzde 0,4 oldu.
Sosyal güvenlik ödemeleri içinde zorunlu ödemelerin payı yüzde 85,7 oldu
Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 85,7 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,6 gerçekleşti. 2020 yılında yüzde 10,7 olan kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı ise 2022 yılında yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › 2022'de İşgücü Maliyeti Ortalama 11 Bin 602 TL Oldu - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda 73 bin 602 ızgara ve 699 sel kapanını temizledi. Alt geçitlerde bin 223 temizlik kontrolü yapılırken, Coğrafi Bilgi Sistemi'nde kaydı eksik olan 60 bine yakın ızgara da sisteme kaydedildi. Bu dönemde 482 noktada, 17 yeni sel ızgarası ve bin 648 yeni ızgara imal edildi.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, dolandırıcıların otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası olan siteler açabildiklerini belirtti. Eresin ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu ve yerli tatilcilerin bayram döneminde memleket turizmine yöneleceğini söyledi. Ayrıca, Eresin sahte çevrim içi sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve otellerin kendi web sitelerinden rezervasyon yapılmasını tavsiye etti.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya'ya göç eden yabancıların artan konut kira fiyatlarına tepki göstermesiyle birlikte fiyatlar normale döndü. Pandemi döneminde inşaat sektörünün canlanması da fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyatların yavaş yavaş aşağı inmeye başladığını belirtti ve 2024 yılında kira fiyatlarının enflasyona göre ilerleyeceğini söyledi.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK'lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK'lı olduğunu ifade etti. Karakaş ayrıca, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğine dikkat çekti.
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Billur Örnek, sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini bildirdi. Kendilik algısının kişinin kendisini nasıl gördüğünü, algıladığını veya tanımladığını anlatan bir olgu olduğunu belirten Örnek, gerçekçi bir kendilik algısı oluşturmanın daha sağlıklı olduğunu vurguladı. Sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini ifade eden Örnek, sağlıklı bir kendilik algısı için çocukların yetişkinlerin iletişimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, imitasyon ürünleri kullanmanın caiz olmadığını ve haram konuları sigortalatmanın da caiz olmadığını açıkladı. Aydın, imitasyon ürünlerin kul hakkına girdiğini ve kamu hakkı olduğunu belirtti. Tarım sigortasıyla ilgili olarak ise Aydın, konusu haram olmayan her türlü sigortanın caiz olduğunu ancak haram konuların sigortalanmasının caiz olmadığını ifade etti.
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