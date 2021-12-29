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2022'de yenilenebilir enerji 'güneş' gibi parlayacak - Son Dakika

2022'de yenilenebilir enerji 'güneş' gibi parlayacak

29.12.2021 10:59
2022'de yenilenebilir enerji 'güneş' gibi parlayacak

Türkiye'nin 2021'de yenilebilir enerjide önemli atılımlar yaptığını kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, 2022'de 8 milyar TL'ye yakın bütçe ayrılan yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımların katlanacağını söyledi.

Türkiye'nin 2021'de yenilebilir enerjide önemli atılımlar yaptığını kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, 2022'de 8 milyar TL'ye yakın bütçe ayrılan yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımların katlanacağını söyledi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji karnesinin her geçen gün iyileştiğini ifade eden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji verimliliği çalışmaları, uzunca bir süredir Türkiye'nin de gündeminde. 2021 ise Türkiye için tam anlamıyla dönüşümün kaçınılmaz olduğunun anlaşıldığı bir yıl oldu. Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğumuzun açıklanmasının ardından özellikle ihracatçılar için enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak kaçınılmaz hale geldi. Yeşil Mutabakat Çağrısı kapsamında AB ile ticari ilişkileri olan tüm sanayicilerin temiz enerji kullanması ve üretim süreçlerinde yeşil düşünerek hareket etmesi gerekiyor. İşte bu yüzden en büyük ticari ortaklarımız arasında yer alan pazarları kaybetmemek adına sanayiciler, dönüşüme uyum sürecini hızlandırdı. Firmamıza gelen başvurulara ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kurulu gücümüze baktığımızda bu yıl yenilenebilir enerjiye talebin oldukça arttığını görüyoruz" dedi.

İklim krizinden kurtuluşun yenilenebilir enerjiyle mümkün olduğunu ve 2022'nin yenilenebilir enerji yılı olacağını söyleyen Şahintaş, "2021 Eylül sonunda toplam kurulu gücümüzün yüzde 53,3'lük kısmını yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu. 2022 yılına dair öngörülerimiz ise çok daha büyük bir ivme yakalayarak ülkemizin yenilenebilir enerji liginde daha da yüksek sıralara çıkacağı yönünde. Dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizinin sonuçları her geçen gün tamir edilemez boyutlara ulaşırken, kurtuluş için temiz enerjiden başka yol olmadığını görüyoruz. 2022 için sektöre ayrılan bütçe yüzde 52,2 artarak 7,7 milyar TL'ye yükseldi. Bu da karar vericiler nezdinde yenilenebilir enerjinin desteklendiği anlamına geliyor. Tüm işaretler gösteriyor ki 2022'de Türkiye'de yenilenebilir enerjin yıldızı parlayacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

2022'de yenilenebilir enerji 'güneş' gibi parlayacak

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Yenilenebilir Enerji, Türk Lirası, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2022'de yenilenebilir enerji 'güneş' gibi parlayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2022'de yenilenebilir enerji 'güneş' gibi parlayacak - Son Dakika
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