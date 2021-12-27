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2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı - Son Dakika

2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı

27.12.2021 10:40
2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı

2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlandı.

2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlandı.

4931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İstinaden; 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayınlandı. Yeni uygulamalar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu kapsamda, Bitkisel Ürün Sigortası'nda,

Dolu paket risklerinin heyelan riski hariç olmak üzere muafiyet oranı yüzde 8, müşterek sigorta oranı yüzde 0 olacak şekilde standart hale getirildi.

Sıcak hava zararı ile yağmur risklerinin muafiyet oranı yüzde 8, müşterek sigorta oranı yüzde 30 olacak şekilde standart hale getirildi.

Fide ve yapraklanma döneminde don riskinin yeniden ekim dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararlar; şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber ve patlıcan ürünlerinde ilk defa kapsama alındı.

Dolu Ağı ve Destek (telli terbiye) Sistemlerinde taşıt çarpması ve dolu ağırlığı riskleri için muafiyet oranı yüzde 10'dan yüzde 8'e; altıntop, limon, mandalina, portakal, üzüm (sofralık), üzüm (kurutmalık), üzüm (şaraplık) ürünlerinde sıcak hava zararı riski için muafiyet oranı yüzde 10'dan yüzde 8'e; kayısı ürünü için don riski müşterek sigorta oranı yüzde 40'dan, yüzde 35'e indirildi. Pamuk ve pamuk (sertifikalı tohumluk) ürünlerinde yağmur riski için müşterek sigorta oranı kaldırıldı.

Dolu ağı ve örtü ile destek telli terbiye sistemlerinde kar ağırlığı teminatı kapsama alındı.

Kara, hava ve deniz taşıtlarının çarpması riski, dolu paket risklerine dahil edildi.

Kaplıca buğdayı, sertifikalı tohumluk bamya, limonotu, altınotu ürünleri teminat kapsamına alındı. Dolu riski tarife fiyatında buğdayda yüzde 5 indirim sağlandı.

Ağaç-fidan sigortasında, meyve fidanı ve bağ fidanı ürünlerinde don riski teminat kapsamına alındı.

Alçak Tünel Sigortası'nda, dolu ve doludan kaynaklanan kalite kaybı riskleri için uygulanan yüzde 10 indirim yüzde 20'ye yükseltildi.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda, 2022 yılına özel devlet destek oranı yüzde 60'dan yüzde 70'e yükseltildi. Yine 2022 yılına özel olarak, eşik verim oranı, yüzde 70'den yüzde 80'e yükseltildi.

Sera Sigortası'nda, sera dışında bulunan, seraya bitişik ve seranın esaslı unsuru sayılabilecek, sabitliği ve koruması sağlanmış makine, tesisat, ekipman ve teknik donanımlar teminat kapsamına alındı. Ayrıca, plastik örtüler için teminat kapsamında bir riskin gerçekleşmesi halinde 250 TL'lik "Örtü Onarım Masrafı" kapsama alındı.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda, süt sığırları geniş kapsamlı ve besi sığırları geniş ve dar kapsamlı tarife fiyatlarında, hırsızlık teminatı tarife fiyatında yüzde 16 indirim yapıldı.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda, geniş-dar kapsamlı tarife fiyatlarında ve hırsızlık teminatı tarife fiyatında yüzde 16 indirim yapıldı. Yavru atma teminatı kaldırıldı. Müşterek sigorta oranı, yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü. Bu değişiklik ile üreticiler, daha fazla hasar ödemesi alabilecek hale gelmiş oldu.

Su Ürünleri Hayat Sigortası'nın tarife fiyatlarında, yüzde 12 oranında indirim yapıldı.

Arıcılık Sigortası'nda, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı plakalı kara kovanları teminat kapsamına alındı. Sigortaya kabul şartlarından biri olan en az 30 kovan şartı kaldırıldı.

Ayrıca, tüm teminatlarda müşterek sigorta oranı, yumuşak plastik unsuru için yüzde 10'a düşürülerek standart hale getirildi. Ürün unsuru için dolu, fırtına, sel ve su baskını risklerinde yüzde 5 indirim yapıldı.

Tüm branşlarda, yüzde 40 ve üzerindeki engelli üreticilere yüzde 5 indirim imkanı da sunuldu. - İSTANBUL

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Bitkisel Ürün Sigortası, cumhurbaşkanı, Sigorta, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı - Son Dakika
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