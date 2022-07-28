Tekirdağ'da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı

28.07.2022 11:38
Tekirdağ'da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı

2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 293 bin 881 olarak açıkladı.

2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 293 bin 881 olarak açıkladı.

TÜİK verilerine göre 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 293 bin 881 motorlu kara taşıtının; 155 bin 079'u (yüzde 52,8) otomobil, 5 bin 456'sı (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 527'si (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 816'sı (Yüzde 16,3) kamyonet, 11 bin 605'i (yüzde 3,9) kamyon, 35 bin 374'ü (Yüzde 12) motosiklet, 978'i (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 46'sı (yüzde 10,9) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ'da Haziran ayında 10 bin 188 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam

10 bin 188 taşıt içinde otomobil yüzde 66,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,9 ile kamyonet, 7,9 ile motosiklet, yüzde 4,7 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,6'sını ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ'da 2022 yılı Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 970 bir önceki yılın aynı ayına göre 9 bin 179 (Yüzde 3,2) adet artarak 293 bin 881 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 810 bin 799 adet araç bulunuyor. Tekirdağ'da toplam 293 bin 881 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahip.

Tekirdağ'da 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt (Yüzde 19,6), motosiklet (Yüzde 8,6), kamyon (Yüzde 4,2), otomobil (Yüzde 2,5), kamyonet ve traktör (Yüzde 2,4), otobüs (Yüzde 0,7) ve minibüs (Yüzde 0,1) şeklinde gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kara taşıt sayısı 300 bine dayandı - Son Dakika
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