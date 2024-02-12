2023 Aralık Ayında İnşaat Maliyetleri Yüzde 67 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Aralık Ayında İnşaat Maliyetleri Yüzde 67 Arttı

2023 Aralık Ayında İnşaat Maliyetleri Yüzde 67 Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023'ün Aralık ayında inşaat maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 67,31 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,20, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,42 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 70,28 artış kaydetti.

12.02.2024 11:18  Güncelleme: 11:23
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Aralık ayında inşaat maliyetlerinin yıllık yüzde 67,31, aylık yüzde 1,94 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,05 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,83 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 66,42 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,62 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 70,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 2 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18, işçilik endeksi yüzde 112,63 arttı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 2023 Aralık Ayında İnşaat Maliyetleri Yüzde 67 Arttı - Son Dakika
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