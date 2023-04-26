Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam için ortaya atılan iki rakam var - Son Dakika
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Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam için ortaya atılan iki rakam var

26.04.2023 17:21

Asgari ücret için temmuz ayında yapılacak zammın miktarı, gündemdeki belirsizliğini koruyor. Farklı senaryolar üzerinde duruluyor ancak henüz net bir karar alınmadı. Tartışmalarda enflasyon rakamlarının etkili olacağı belirtilirken, yapılacak zam oranı yüzde 20 olursa, asgari ücretlinin maaşı net 10 bin 328 lira olacak. Ancak yüzde 30'luk bir artış sağlanırsa, asgari ücretlinin maaşı net 11 bin 57 liraya yükselecek.

Ocak ayında asgari ücret 8 bin 507 lira olarak açıklanırken; enflasyon ve hayat pahalılığı ise vatandaşın belini büktü. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak ek zamma kilitlendi. Asgari ücrete ek zam yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kesinleşti. Erdoğan, "Temmuz'da asgari ücrete zam var." dedi.

6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu açıklamanın ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrilmişken, zam oranı da merak konusu oldu. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

11 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon tahminine göre yapılan hesapta 8.506 lira olan asgari ücretin yüzde 21,43'lük artış ile 10.328 lira olması öngörülüyor. Ancak asgari ücret üzerinde enflasyona ek olarak ilave bir refah payı beklentisi de var. Yüzde 30 seviyesine tamamlanması beklentisi hakim olan yeni asgari ücretin bu hesap ile 11.057 liraya yükselme ihtimali bulunuyor.

DİĞER AYLIKLAR DA ARTACAK

Asgari ücrete ara zam yapıldığında; kıdem tazminatı, en düşük aylık ihbar tazminatı, emzirme yardımı, GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde de artış olması bekleniyor.

YORUMLAR (13)
  • Mustafa Aydoğan: Yani ne değişir alım gücümü artar iyi arttı diyelim diğer herşeye zam gelmeyecek mi.ben 25 yaşında bir çiftçiydim…100 TL lik gübre 1800 TL oldu..:):)daha yazarımda neyse Cevap Yaz 33 3 Yayından Kaldır
  • Mustafa Öztürk: Açlık sırının altında asgari ücret kimseyi doyurmuyor dalga geçiyolar resmen bizimle Cevap Yaz 29 11 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Sinan cumhurbaşkanı olursa asgari ücreti 30 bin yapacak Cevap Yaz 12 48 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam için ortaya atılan iki rakam var - Son Dakika


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