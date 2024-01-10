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2023 Kasım Ayında İnşaat Maliyetleri Yüzde 66,49 Arttı - Son Dakika
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2023 Kasım Ayında İnşaat Maliyetleri Yüzde 66,49 Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 Kasım ayında inşaat maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 1,52 artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre inşaat maliyetleri yüzde 66,49 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış gösterdi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,40 artış gösterdi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı.

2023 Kasım Ayında İnşaat Maliyetleri Yüzde 66,49 Arttı
10.01.2024 - 10:58,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Kasım ayında inşaat maliyetlerinin yıllık yüzde 66,49, aylık yüzde 1,52 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,77 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 66,06 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı.

Kaynak: DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023 Kasım Ayında İnşaat Maliyetleri Yüzde 66,49 Arttı - Son Dakika
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