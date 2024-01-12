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2023 Kasım Ayında Türkiye'ye 1.26 Milyar Dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi Gerçekleşti - Son Dakika
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2023 Kasım Ayında Türkiye'ye 1.26 Milyar Dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi Gerçekleşti

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından yayınlanan Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ne göre, 2023 yılı kasım ayında Türkiye'ye 1 milyar 260 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir düşüşe işaret etmektedir. Kasımda en fazla yatırım bankacılık sektöründe gerçekleşirken, Katar yüzde 47'lik payla Türkiye'ye yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkmıştır.

2023 Kasım Ayında Türkiye\'ye 1.26 Milyar Dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi Gerçekleşti
12.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:26
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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 2023 yılı kasım ayında Türkiye'ye 1 milyar 260 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini açıkladı.

YASED, Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayınladı.

Buna göre, geçen yıl yüksek yatırım girişleri ekim ve kasım ayında gerçekleşti. Kasımda Türkiye'ye giren UDY miktarı 1 milyar 260 milyon dolar oldu.

2023 yılının 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik düşüşle toplamda 9,2 milyar dolar düzeyinde UDY girişi gerçekleşti.

Kasımda, UDY girişinin 642 milyon dolarını yatırım sermayesi girişleri, 256 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 410 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturdu. Yatırım tasfiyeleri 48 milyon dolar değerinde aşağı yönde etki etti.

En fazla uluslararası yatırım bankacılık sektöründe

Kasımda gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 642 milyon dolarlık bir hacme sahip oldu. Sektörel kompozisyonda 318 milyon dolarlık yatırım (yüzde 50'lik pay) ile finans ve sigorta faaliyetleri öne çıktı.

Finans ve sigorta alanındaki 318 milyon dolarlık yatırım girişinin spesifik olarak 300 milyon dolarlık kısmı bankacılık yatırımı oldu. Söz konusu ayda "toptan ve perakende ticaret" yüzde 14, "bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı" yüzde 7 ile yatırım sermayesi girişleri açısından en çok yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler oldu.

Kasım 2023'te Katar yüzde 47'lik payla Türkiye'ye yatırım sermayesi girişlerinde öne çıktı. Orta Doğu ülkelerinin payı ise yüzde 51 oldu.

Söz konusu ayda Türkiye'ye gelen yatırım sermayesi girişlerinde Katar'ı yüzde 11 payla Almanya, yüzde 7 payla Birleşik Krallık izledi. Geçen yılın ocak-kasım döneminde ise Avrupa Birliği ülkeleri, toplam yatırımlardan yüzde 56 pay alırken, Orta Doğu ülkelerinin payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Kasım Ayında Türkiye'ye 1.26 Milyar Dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi Gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 Kasım Ayında Türkiye'ye 1.26 Milyar Dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi Gerçekleşti - Son Dakika
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