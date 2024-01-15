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2023 Kasım Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 1,8 Arttı - Son Dakika
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2023 Kasım Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 1,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise ücretli çalışan sayısı farklı oranlarda değişim gösterdi.

2023 Kasım Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 1,8 Arttı
15.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:11
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Ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 833 bin 144 kişi iken, 2023 yılı Kasım ayında 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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