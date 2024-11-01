2023 Sanayi Enerji Tüketimi Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Sanayi Enerji Tüketimi Açıklandı

Sanayi sektörü, 2023'te 1,7 milyon terajul enerji tüketti, en büyük payı metalik olmayan mineraller aldı.

01.11.2024 10:24
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Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre, sanayi sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 706 bin 480 terajul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 706 bin 480 terajul oldu. Alt sektörler itibariyle nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,6 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,4 ile "ana metal sanayii"; yüzde 9,4 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,5 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" sektörleri takip etti. "Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 7,0 olurken "inşaat" sektörünün payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Elektrik, 475 bin 532 terajul ile en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 27,9 ile elektrik, yüzde 24,6 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 23,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,6 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibariyle enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 28,6 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini yüzde 28,0 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 19,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,8 ile elektrik takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Sanayi Enerji Tüketimi Açıklandı - Son Dakika

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