2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor - Son Dakika
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2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor

09.09.2022 12:52

Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği, artan maliyetler sonrası 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının ülke genelinde 6 bin lira ve üzeri seviyelerine çıkabileceğini duyurdu.

2022 yılındaki enflasyon rakamlarına rağmen ehliyet kursu fiyatlarında değişiklik yapılmadığını belirten Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği, artan maliyetler dolayısı ile 2023 yılında 'B sınıfı' ehliyeti fiyatlarının ülke genelinde 6 bin lira ve üzeri seviyelerine çıkabileceğini duyurdu.

6 BİN TL'YE ÇIKMA İHTİMALİ VAR

Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği, 2022 yılı ve 2023 yılındaki değişiklikler için masaya oturdu. 2022 yılında yüzde 80'lere çıkan enflasyona rağmen ehliyet kursu fiyatlarında değişiklik yapılmadığına dikkat çeken dernek, 2023 yılında 'B sınıfı' ehliyet fiyatlarının artan maliyetlerle birlikte 6 bin lira seviyelerine çıkma ihtimali olduğuna değinerek vatandaşları uyardı.

"ZAM YAPMAYIP KENDİMİZİ ZORLUYORUZ"

Fiyat artışı öncesinde ehliyet alacak vatandaşları kurslara kayıt olmaya davet eden Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Dursun Aydın, "Yılbaşından bu yana özellikle akaryakıta, lastik ile araç fiyatlarına, araç parçası ve işçiliklere defalarca, asgari ücrete iki kez zam geldi. Özellikle enflasyonun yüzde 80'lere çıktığı bu zorlu şartlarda zam yapmayıp kendimizi zorlayarak vatandaşlarımızı korumaktayız. Fakat ayakta durabilmemiz ve hizmetimize devam edebilmemiz için yılsonu itibariyle 'B sınıfı' ehliyet fiyatlarının tüm Türkiye'de ve dolayısıyla şehrimizde ortalama 6 bin lira ve üzeri seviyelere çıkacağı beklentisindeyiz. Vatandaşlarımızı yeni yıl öncesi ehliyet ve harçlara gelmesi beklenen ciddi artışlardan önce, ehliyetleri için vakit kaybetmeden sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları konusunda hassasiyetle bilgilendiriyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te 'B sınıfı' ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor - Son Dakika
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