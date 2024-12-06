2023'te Çevre Harcamaları Yüzde 56,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2023'te Çevre Harcamaları Yüzde 56,8 Arttı

Türkiye'de çevre koruma harcamaları 224,6 milyar liraya ulaşarak büyük bir artış gösterdi.

06.12.2024 10:47
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Türkiye'de çevre koruma harcamaları 2023'te yıllık bazda yüzde 56,8 artışla 224,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, çevre koruma harcamaları, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 56,8 artarak 224,6 milyar liraya çıktı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 66,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,1'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar, yüzde 5,1'i de hane halkları tarafından yapıldı.

Bu harcamaların yüzde 63,3'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 14,7'si atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 8,3'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 5,4'ü toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 2,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 5,6'sı da diğer çevre koruma konularından oluştu.

Yatırım harcamaları 38,2 milyar lira oldu

Çevre koruma yatırım harcamaları ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 14,9 azalarak 38,2 milyar liraya geriledi. Bu harcamaların yüzde 77,5'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 22,5'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2022'de yüzde 0,95 iken 2023'te yüzde 0,85 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te Çevre Harcamaları Yüzde 56,8 Arttı - Son Dakika

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