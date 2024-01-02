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2023'te en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Son Dakika
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2023'te en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

2023\'te en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
02.01.2024 - 18:13,
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Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 30 milyar 572 milyon 12 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 19 milyar 253 milyon 722 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2023'te, en fazla ihracat artışı yüzde 75,9 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 2,6 azalışla 180 milyar 818 milyon 623 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 2,8 yükselişle 35 milyar 164 milyon 253 bin dolarlık, yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 10,9 azalışla 5 milyar 748 milyon 304 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

2023 yılında ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 18 milyar 461 milyon 661 bin dolarla Almanya, 12 milyar 196 milyon 536 bin dolarla ABD, 11 milyar 444 milyon 370 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 50'ye çıkarken, birim ihracat değeri 1,57 dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2022 ve 2023 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 OCAK - 31 ARALıKSON 12 AYLIK
20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)2021 - 20222022 - 2023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
34.212.78035.164.2532,815,934.212.78035.164.2532,815,9
21.714.16523.693.6119,110,721.714.16523.693.6119,110,7
11.460.71812.378.6728,05,611.460.71812.378.6728,05,6
2.951.9563.492.31418,31,62.951.9563.492.31418,31,6
2.524.5302.416.443-4,31,12.524.5302.416.443-4,31,1
1.568.5391.610.3042,70,71.568.5391.610.3042,70,7
1.746.9251.866.7356,90,81.746.9251.866.7356,90,8
495.463871.66675,90,4495.463871.66675,90,4
828.871922.33711,30,4828.871922.33711,30,4
137.163135.139-1,50,1137.163135.139-1,50,1
4.063.5813.486.857-14,21,64.063.5813.486.857-14,21,6
4.063.5813.486.857-14,21,64.063.5813.486.857-14,21,6
8.435.0357.983.785-5,33,68.435.0357.983.785-5,33,6
8.435.0357.983.785-5,33,68.435.0357.983.785-5,33,6
185.694.252180.818.623-2,681,5185.694.252180.818.623-2,681,5
15.159.74514.172.089-6,56,415.159.74514.172.089-6,56,4
10.350.0949.558.447-7,64,310.350.0949.558.447-7,64,3
2.056.2711.860.995-9,50,82.056.2711.860.995-9,50,8
2.753.3802.752.6470,01,22.753.3802.752.6470,01,2
33.499.30030.572.012-8,713,833.499.30030.572.012-8,713,8
33.499.30030.572.012-8,713,833.499.30030.572.012-8,713,8
137.035.206136.074.522-0,761,4137.035.206136.074.522-0,761,4
21.193.56619.253.722-9,28,721.193.56619.253.722-9,28,7
30.975.69035.004.23013,015,830.975.69035.004.23013,015,8
1.453.0631.940.97933,60,91.453.0631.940.97933,60,9
15.165.96216.227.0677,07,315.165.96216.227.0677,07,3
10.361.48911.337.7569,45,110.361.48911.337.7569,45,1
14.380.04412.475.762-13,25,614.380.04412.475.762-13,25,6
21.025.37014.877.836-29,26,721.025.37014.877.836-29,26,7
5.446.9804.601.377-15,52,15.446.9804.601.377-15,52,1
5.856.4947.640.63730,53,45.856.4947.640.63730,53,4
4.364.5075.545.62227,12,54.364.5075.545.62227,12,5
6.676.4687.169.5347,43,26.676.4687.169.5347,43,2
135.5730-100,00,0135.5730-100,00,0
6.455.0965.748.304-10,92,66.455.0965.748.304-10,92,6
6.455.0965.748.304-10,92,66.455.0965.748.304-10,92,6
226.362.127221.731.180-2,0100,0226.362.127221.731.180-2,0100,0
27.807.62034.077.74222,513,327.807.62034.077.74222,513,3
254.169.748255.808.9220,6100,0254.169.748255.808.9220,6100,0

Kaynak: AA
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Madencilik, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Son Dakika


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