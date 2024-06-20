2023'te küresel doğrudan yatırımlar düşüş gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

2023'te küresel doğrudan yatırımlar düşüş gösterdi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2024 Yılı Dünya Yatırım Raporu'na göre 2023'te küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacminin yüzde 2'lik bir düşüşle 1,33 trilyon dolara gerilediğini bildirdi. Raporda, Türkiye'nin 2023 yılındaki UDY akışlarından aldığı payın bir önceki yıla göre yüzde 1'den yüzde 0,8 düzeyine gerilediği belirtildi.

20.06.2024 15:23
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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2024 Yılı Dünya Yatırım Raporu'na göre 2023'te küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) hacminin yüzde 2'lik bir düşüşle 1,33 trilyon dolara gerilediğini bildirdi.

YASED'den yapılan açıklamada, UNCTAD tarafından bugün yayımlanan Dünya Yatırım Raporu 2024'e ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, UDY trendleri ile dünya, bölge ve ülke düzeyindeki yatırım gerçekleşmelerini ele alan raporun, özelikle gelişmekte olan ülkelerdeki UDY'nin artırılması için politika ve strateji önerileri de içerdiği aktarıldı.

Raporda, 2023 yılındaki küresel UDY hacminin 1,36 trilyon dolardan yüzde 2'lik bir düşüşle 1,33 trilyon dolara gerilediğine işaret edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yatırımların diğer ülkelere aktarımına aracılık eden Avrupa ülkelerindeki UDY akışları dışarıda bırakıldığında, küresel UDY akışındaki gerilemenin yüzde 10'un üzerinde gerçekleştiğine vurgu yapılan raporda, proje finansmanında gerçekleşen gerilemenin özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının üzerinde de önemli bir risk oluşturduğu vurgulanıyor. 2024 yılının zor bir yıl olacağı ifade edilen raporda, finansman olanaklarının gelişmesi ve yatırımları kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi halinde yılın geri kalanında sınırlı bir iyileşme gözlemlenebileceğine işaret ediliyor.

Rapor verilerine göre Türkiye'nin 2023 yılındaki UDY akışlarından aldığı pay bir önceki yıla göre yüzde 1'den yüzde 0,8 düzeyine gerilemiş durumda. Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile birlikte bölgesinde geçen yıla oranla daha fazla UDY projesi çektiği ifade edilen raporda, Türkiye'nin Batı ve Orta Asya'da en fazla sayıda imalat sanayisi projesi çeken ülke olduğuna işaret ediliyor."

Açıklamada, raporun bu seneki ana temasına yönelik ilk bilgilendirmenin YASED'in 5 Haziran'da Ankara'da düzenlediği Küresel Yatırım Günleri etkinliğinde UNCTAD Yatırım Araştırmaları Birim Başkanı Dr. Amelia Santos-Paulino tarafından gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Yatırım süreçlerinin basitleştirilmesi, yatırımcıların bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, şeffaflığın artırılması ve idari süreçlerin birbirleri ile uyumunun artırılmasında dijital devlet çözümlerinin önemli katkı sağlama imkanı olduğu belirtilen raporun, buna yönelik inisiyatiflerin her geçen gün arttığını da gösterdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"YASED Küresel Yatırım Günleri 2024 programı, önümüzdeki günlerde, UNCTAD, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve YASED başkanları ve temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin UDY stratejilerinin ve performansının değerlendirileceği programlarla sona erecek."

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te küresel doğrudan yatırımlar düşüş gösterdi - Son Dakika

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